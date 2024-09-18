Madenciye tekme ve gözaltı

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te işten çıkarılan işçilerin Ankara'ya taşıdığı direnişi dün de devam etti. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü Fernas Madencilik işçileri, sendikal hakları ile işçi sağlığı ve güvenliği için başlatılan direnişin 23'üncü gününde Fernas Madencilik şirketinin Ankara’daki genel merkezi önüne yürümek istedi. Polis, holding önüne barikat kurarak işçileri abluka altına aldı. Polis tarafından darbedilen 25 işçi gözaltına alındı. Somalı maden işçilerinden biri polis tarafından yerde tekmelendi. Duruma tepki gösteren bir diğer işçi ise elektrik direğine tırmandı. Gözaltına alınanlar arasında sendika yöneticisi Ferhat Akılma ve avukat Mert Batur da bulunuyor.

Gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş avukatı Mert Batur, müdahale öncesi yaptığı konuşmada polislerin holding binası önünde kurduğu barikata ilişkin konuşarak "Fernas Holding’in tanrılarının buyruğuyla buradaki havariler bizi oraya geçirmeyeceklerini söylüyorlar. Madenciler ölüm tehlikesinden kaçarak gelip burada haklarını arıyorlar. Bu arkadaşlar işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın diye buraya geliyorlar. Fernas tanrılarının, TÜSİAD tanrılarının, Kömürder tanrılarının buyruğu, bu arkadaşlara 'Siz çalışırken öleceksiniz' kaderini layık görüyorlar" dedi.

Polislerin madencileri darbetmesi ve bir işçinin yerde tekmelenmesine tepki gösteren Batur şöyle konuştu: "Burada o kadar utanmaz davranıyorlar ki, Somalı madencileri araya alıp tekmeliyorlar. Sizden zerre miskal korkmuyoruz. Buraya bu kadar polisi sırf o iblis kuleyi korumak için göndermişler. Biz 23 gün oldu direniyoruz. Söylediğimiz şey çok basit: İSİG önlemleri alınsın, maaşlarımıza zam yapılsın, sendikal özgürlüklerimiz tanınsın. Bunun karşılığı bir Somalı madencinin daha tekmelenmesi oluyor. Bir madencinin direğe çıkması oluyor. Bu ülkenin işçisi köle değil. Ölmekten başka bir seçeneğimiz var o da direnmek. Fernas Holding’in binasından bizi izleyenler bilsin ki biz mutlaka kazanacağız, başka çaremiz yok.”

MECLİS’TE DE ENGEL

Direnişi Ankara’ya taşıyan Fernas işçileri bir önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yapmış, ardından Meclis önünde nöbet tutmak istemişti. Burada da polis engeliyle karşılaşan işçiler, Yüksel Caddesi’nden Madenci Anıtı önüne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirmişti.