Madende yandı, davada bekliyor

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı özel bir maden ocağında yaşananlar emekçiye verilen değeri bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından kiralanan ocakta sigortasız çalıştırılan 27 yaşındaki Ali Gezer, 6 Kasım 2022’de yaşanan patlamada üç arkadaşıyla birlikte alev topunun içinde kaldı. Dördüncü derece yanıklarla kendi imkânlarıyla yukarı çıkmaya çalıştı ancak patronları tarafından yardım vaadiyle susturulmak istendi. Dört ayrı patlamanın yaşandığı ocakta ağır yaralanan Ali Gezer’in elindeki eldivenler dahi derisine yapıştı. Yardım isterken maden sahiplerinin engeliyle karşılaştı. “Polis ya da TTK haberdar olursa ocak kapanır, herkes işsiz kalır” diyerek Gezer’i yeraltında tuttular. Acılar içinde kıvranan işçi, polis ekipleri bölgeden ayrıldıktan sonra yukarı çıkarıldı.

Gezer, hastaneye götürülmek yerine 1 buçuk saat boyunca ocakta saklandı. MOBESE’ye yakalanmamak için arka yoldan dolaşarak özel bir hastaneye götürüldü. Patronlarının isteğiyle gerçekleri gizlemek zorunda kalan Gezer’e, “Kazayı kömür kazanı patladı diye anlat” denildi. O da işini kaybetmemek için bu yalanı söyledi.

AMELİYATLAR GEÇİRDİ, SÖZLER TUTULMADI

O günden bu yana çok sayıda ameliyat geçiren Gezer’in vücudunda kalıcı hasarlar oluştu. Patronlarının verdiği destek sözleri ise tutulmadı. Bunun üzerine Gezer hukuki yollara başvurdu. Zonguldak İş Mahkemesi’nde görülen davada, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Ekonomik zorunluluk nedeniyle tedavisinin ardından başka bir maden ocağında çalışmak zorunda kalan Gezer, şu anda günlük yevmiyeyle inşaat işçiliği yapıyor. Patlama anında gaz sensörünün çalışmadığını öne süren Gezer, “Beni yakanlar şimdi son model arabalarla geziyor, tazminat ödememek için direniyorlar. Takdiri yüce adalete bırakıyorum” dedi.

‘BEN SUSTUM, BAŞKALARI YANMASIN’

Zonguldak’taki birçok kaçak ve özel ocakta hâlâ daha kötü şartlarda işçilerin çalıştırıldığını belirten Gezer şunları söyledi: “Elim yandı, bedenim yandı, ama en çok içim yandı. O gün madenin içinde can havliyle çıkmaya çalışırken, yardım beklerken beni sakladılar. ‘Polis giderse çıkarız’ dediler. Canım yanarken beni susturmaya çalıştılar. Hastaneye bile gizli yoldan götürdüler. Gerçeği söylemeyeyim diye yalvardılar. ‘Ceza yersek herkes işsiz kalır’ dediler. Ben yandım ama ocak kapanmasın diye sustum. Bugün hâlâ bedenim acıyor. Psikolojim altüst. Sayısız ameliyat geçirdim. Ama hiçbir söz tutulmadı. Ne yardım ettiler ne hâlimi sordular. Şimdi de tazminat ödememek için direniyorlar.

“Adalete inanıyorum” diye belirten Gezer, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Ama sadece kendi davam için değil. O ocaklarda hâlâ insanlar sigortasız çalışıyor. Gaz sensörleri çalışmıyor. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Benim gibi nice işçi var; kimisi sesini çıkaramıyor, kimisi çıkarınca da susturuluyor. Susmayacağım. Bu düzen böyle gitmesin diye elimden ne gelirse yapacağım.”

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SERMAYE KAZANIYOR

Türkiye’de madencilik sektörü, yıllardır işçi ölümleriyle anılıyor. Sadece 2024 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı ocaklarda 3 bin 691 iş kazası yaşandı; bu kazalardan dördü ölümle sonuçlandı. Bir önceki yıl ise Bartın Amasra’daki TTK madeninde meydana gelen patlamada 42 madenci hayatını kaybetmişti. 1955’ten bu yana yalnızca TTK sahalarında yaşamını yitiren madenci sayısı 2 bin 774’ü bulurken, Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’deki maden kazalarında en az 3 bin işçi öldü, 100 bini aşkın işçi yaralandı. 2002’den bu yana geçen AKP iktidarı süresince yaşamını yitiren madenci sayısı ise 2 bin 188’i geçti.

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BİR İŞÇİ DAHA GÖÇÜKTE ÖLDÜ

Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında dün sabah göçük meydana geldi. Olayın ardından Elazığ AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bir işçinin göçük altında kaldığı belirlendi. Göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışmaları yapıldı. İlerleyen saatlerde işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan Silivri'de kum ocağında 29 Temmuz'da göçük altında kalan Türkmenistan uyruklu 46 yaşındaki Mansur A.'nın cesedi, 4. gününde bulundu. Mansur A'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ATK’ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.