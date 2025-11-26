Madene değil yaşama öncelik verin

Manisa’nın Gölmarmara ilçesi Çömlekçi Mahallesi’nde yapılmak istenen maden ocağına karşı mücadele eden yurttaşlar önemli bir kazanım elde etti. Gölmar Madencilik’in kurmayı planladığı kum-çakıl ocağı projesi için verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı bölge halkı dava açtı. Doğa Derneği, Turgutlu Çevre Derneği, Salihli Çevre Derneği ve Akhisar Çevre Derneği’nin öncülüğünde yürütülen süreçte Manisa 2. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, söz konusu ÇED kararını hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, bilirkişi raporunda proje tanıtım dosyasındaki ocak planlamasının hem hatalı hem çelişkili olduğunu vurgulayarak, “Ocak planlamasına yönelik bilgilerin tutarsızlığı nedeniyle gerek rezerv hesaplamaları gerekse ocak planlaması gerçeği yansıtmamaktadır” değerlendirmesine yer verdi.

Salihli Çevre Derneği Avukatı Yıldıray Çıvgın, kararın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Marmara Gölü’nün yeniden dolması için birçok kişi ve örgüt mücadele veriyor. Yine Valiliğin verdiği karar mahkemeden dönüyor. Davanın duruşması 15 Aralık 2025 tarihinde Manisa Adliyesi’nde görülecek. Ardından mahkeme nihai kararını açıklayacak.”