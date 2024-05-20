Madene karşı direnen yurttaşlara destek: “Kalemoğlu’nun yanında olacağız”

Nikel madenine karşı direnen Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlara, siyasi partiler ve yaşam savunucuları destek verdi. Yapılan açıklamada, “Burada maden çalışması başlarsa mahallede hayat biter. Kalemoğlu Mahallesi'nin yanında olacağız” denildi.

BİRGÜN EGE

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların nikel madenine karşı mücadelesi sürüyor. Zorlu Holding'e ait Meta Nikel Kobalt Madencilik şirketi tarafından yaklaşık 10 yıldır işletilen nikel madenin genişleme karşı direniş başlatan yurttaşlara; Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve bileşenleri, CHP, SOL Parti, EMEP, DEM Parti ve yaşam savunucuları destek verdi.

Yapılan ortak açıklamada, “Mahalleli şirket tarafından yapılan bilgilendirme ile değil, tesadüfen çalışmaları öğreniyor. Oysa burada yürütülecek faaliyetlerde geçelim bilgilendirmeyi, öncelikle bölge insanının onay vermesi gerekir. Onların durumuna zarar verecek, onların istemediği bir faaliyetin burada olmaması gerekir. Burada maden çalışması başlarsa mahallede hayat biter. Burada köyde ormanda doğal yaşamda hayat biter” denildi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “O yüzden burada hiçbir şekilde maden çalışması yapılmamalıdır, izin verilmemelidir. Öncelikle bunu hukuk sağlamalıdır. Hukukun uygulanışında yorumunda, insan haklarına doğal yaşama ormanlara özen, hissedilmelidir. Halk, hukukun uygulanmasında kendisine önem verildiğini hissetmelidir. Kalemoğlu Mahallesi, kadını erkeği yaşlısı çocuğu, olay karşısında bir ‘duruş’ sergiledi. Ormandan doğadan ve burada yaşıyor olmaktan kaynaklanan haklarından dolayı. Kendilerine haklarına sahip çıkarak bir vatandaş olmanın nasıl olması gerektiğini bütün ülkeye gösterdiklerinden dolayı burada teşekkür ediyorum. Kalemoğlu Mahallesi'nin yanında olacağız. Kalemoğlu ormanının yok edilmemesi için elimizden geleni yapacağız” denildi.