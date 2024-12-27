Madene karşı klip

SİBEL BAHÇETEPE

Tokat Günçalı Köyü ve çevresine yapılmak istenen altın madenine karşı açılan davanın ilk duruşması 30 Aralık Pazartesi görülecek. Dava öncesi Günçalı Köyü'ndeki maden direnişinin görüntülerinin yer aldığı ve mücadeleye dikkat çeken görüntülerden bir klip hazırlayan Kutsal Evcimen, "Maden şirketlerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Ben de mücadeleye bir halk ezgisi olan "Tokat Ellerinden Aldım Bakırı" türküsü ve klibiyle destek vermek istedim. Doğa katliamına hayır" dedi

MADENE HAYIR

Evcimen dava öncesi farkındalılık yaratmak için çektiği klibi bu akşam yayımladı. Klipte, Günçalı halkının madene karşı mücadelesine dikkat çeken Evcimen "Çal Baba Ormanı'na kimseyi sokmayacağız" dedi.

Evcimen, BirGün'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tokat Günçalı Köyü'nde maden şirketlerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. 30 Aralık Pazartesi Tokat'ta devam eden mahkeme sürecine tüm sanatçıları, aydınları, memleketini seven, doğasını seven, topraklarını kıymetlendiren canları desteğe davet ediyoruz. Günçalı, içerisinde Çal Baba ziyareti de bulunan bir Alevi köyüdür. Ve ben de kıymetli bir halk ezgisi olan Tokat Ellerinden Aldım Bakırı, Köroğlu'ndan bir selam niyetiyle bu direnişe desteğini vermek istedim. Doğa katliamına hayır. Köyümüzde madene hayır ve Günçalı başta olmak üzere Tokat'ta, tüm yurtta buna benzer talana geçit vermeyeceğiz, mücadelenin içinde direnişimizi sürdüreceğiz."

Tokat Merkez’de HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., 14 Mayıs 2023’te, seçim sabahı ekipman ve sondaj makineleri ile Günçalı Köyü’ne giderek kazı işlemi başlatmak istemiş, bunun üzerine köylüler direnişe geçmişti. Alevi yurttaşlar için kutsal sayılan Çal Baba ziyaretinin de bulunduğu alanda köylerini korumak için mücadele eden halk, köy giriş ve çıkışına güvenlik kameraları kurmuş ve iki bekçi tutarak nöbete başlamıştı. Hukuki mücadele sürerken maden arama faaliyetine ilişkin bu yıl ağustos ayında, davanın ara kararından bir gün önce Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG), Orman Genel Müdürlüğü’ne ruhsatta yer almayan parseller için sondaj uygunluğu sormuş, bu durum tepkilere yol açmıştı.