Madene karşı tek ses

Tokat Günçalı köyü ve çevresinde yapılmak istenen maden ocağı projesine karşı açılan dava 30 Aralık’ta Tokat İdare Mahkemesi’ne görülecek. Dava öncesi direnişlerini büyüten köylüler, eylemsellik süreci başlattı.

"Mücadele yalnızca bir köyün ya da bölgenin meselesi değil, hepimizin doğası ve yaşam alanları için verdiği bir mücadeledir" diyen bölge halkı, "Çal Baba ormanına kimseyi sokmayacağız" dedi.

SES ÇIKARALIM

Tokat Merkez’de HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş., 14 Mayıs 2023’te, seçim sabahı ekipman ve sondaj makineleri ile Günçalı Köyü’ne giderek kazı işlemi başlatmak istemiş, bunun üzerine köylüler direnişe geçmişti. Alevi yurttaşlar için kutsal sayılan Çal Baba ziyaretinin de bulunduğu alanda köylerini korumak için mücadele eden halk, köy giriş ve çıkışına güvenlik kameraları kurmuş ve iki bekçi tutarak nöbete başlamıştı. Hukuki mücadele sürerken maden arama faaliyetine ilişkin bu yıl ağustos ayında, davanın ara kararından bir gün önce Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG), Orman Genel Müdürlüğü’ne ruhsatta yer almayan parseller için sondaj uygunluğu sormuş, bu durum tepkilere yol açmıştı.

Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Yöneticisi Bahadır Sarıyaprak, son duruma ilişkin BirGün’e açıklama yaptı. Maden ocağına karşı açılan davanın 30 Aralık’ta saat 14:00’te Tokat idare Mahkemesi’nde görüleceğini anımsatan Sarıyaprak, duruşmadan maden ocağı projesine karşı yürütmeyi durdurma kararı çıkmasını beklediklerini söyledi.

Duruşma gününde bu süreçte mücadeleye destek veren ve yürüten herkesle adliyede olacaklarını anımsatan Sarıyaprak, "Maden süreçleri ile alakalı birçok yerde ve bölgede doğa ile ilgili talana müsaade eden kararlar çıkıyor. Bölgemizde yapılacak olan bu maden projeleri ile ilgili verilecek kararda da kararlı duruşumuzu göstereceğiz. Mahkeme gününe kadar dernek yönetimi köy muhtarlığı ve birçok sivil toplum örgütü ile birlikte bildiri basın açıklaması ve etkinlikler düzenleyeceğiz’’ diye konuştu.

Sarıyaprak, özetle şunları söyledi: ‘‘Tokat İdare Mahkemesi’nde, Günçalı Köyü ve çevresinde yapılması planlanan altın madeni projelerine ilişkin açmış olduğumuz dava sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Bilimsel veriler, resmi belgeler ve olası madencilik faaliyetinin çevreye, tarıma, su kaynaklarına ve doğal yaşam alanlarına vereceği zararları ortaya koyduğumuz kapsamlı dosyamızla itirazlarımızı sunduk. Duruşma gününe kadar, çevremizi, doğal kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruma mücadelesinde birlik ve dayanışma içinde olmamız büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte projenin çevreye vereceği zararlar konusunda farkındalık yaratılması ve duruşma gününde sürece karşı olan kararlı mücadelemizle itirazlarımızı en yüksek sesle dile getirmek ve topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutulmamalıdır ki, bu mücadele yalnızca bir köyün ya da bölgenin meselesi değil, hepimizin ortak doğası ve yaşam alanları için verdiği bir mücadeledir.’’