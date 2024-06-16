Madeni 5 liraların piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından tedavüle sokulan 5 liralık madeni paranın piyasaya çıkış tarihi belli oldu. İlk aşamada 450 milyon adet basılacağı belirtilen madeni 5 lira, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya çıkacak.

Yüksek enflasyon nedeniyle 500 lira ve 1000 liralık kağıt banknot talebi dillendirilirken, küçük miktardaki madeni paralar da işlevsiz kalmaya başladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçtiğimiz hafta yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

TARİH BELLİ OLDU

Ekonomim'de yer alan habere göre; Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.

Arka yüz deseninde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.