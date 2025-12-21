Madeni değil yaşamı seçiyoruz

Bilecik'te Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde hayata geçirilmesi planlanan altın madeni projesi, kent merkezinde düzenlenen eylemle protesto edildi. Bozcaarmut köyü mücavir alanında yapılması öngörülen ve Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı bazı köyleri de etkileyeceği ifade edilen projeye karşı çıkan çevre platformu üyeleri, Atatürk Parkı’nda toplanarak eylem yaptı.

Açıklamada projenin yaratacağı çevresel ve toplumsal risklere dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bilecik'te sermaye, onun yerli işbirlikçileri ve doğa arasında tabiri caizse bir savaş hali mevcut. İlimizin en değerli ovalarından Kurşunlu Ovası, Gıda OSB kurulması projesiyle tehdit ediliyor. Söğüt'te kurulması planlanan OSB projesi 1 milyon metre kare bir genişleme alanına sahip, Bilecik 2. OSB'si her gün doğa katliamlarıyla genişlemeye devam ediyor. 2023 yılından bugüne kadar, maden şirketlerine satılan ormanlık alan; 8 adet Belgrad Ormanı büyüklüğünde. İhalelerde satılığa çıkarılan ruhsat sahalarının toplam alanı 22 bin 580 futbol sahası genişliğinde. Satılan ruhsat alanlarının toplam alanı ise 5 bin 896 futbol sahası büyüklüğünde. Bu ruhsat alanlarının 2 tanesi 1000 hektarın üzerinde olan mega-maden. Sermaye son olarak gözünü buraya dikti." Açıklamada, yetkililer göreve çağrılarak şöyle devam edildi: "Proje sahasına birkaç km mesafede köylerimiz bulunuyor; patlatmalar, gürültü ve kimyasal riskleri ile yaşam alanlarımızın tam ortasına müdahale edilecek. Biz altın değil, temiz suyu, verimli toprağı ve sağlıklı bir geleceği seçiyoruz. Pazaryeri’nde altın madeni istemiyoruz."