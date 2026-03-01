Madeni gerçek sahipleri yönetecek

EMEK SERVİSİ

İzmir Kınık’ta madenleri Özyeğinler tarafından Çinli bir şirkete devredilen, Bağımsız Maden İş’te örgütlü 1243 maden emekçisinin direnişi 9’uncu gününü geride bıraktı.

Madenciler, içeride kalan hakları, ödenmeyen ücretleri ve ortaklık yapısının değişmesiyle ortaya çıkan güvencesizlik tehdidine karşı ayakta. Maden emekçilerine Kınık halkı ile siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle ve meslek örgütleri ile çok sayıda yurttaş da destek veriyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) yöneticileri önceki gece alındıkları gözaltından dün çıktı.

İşçiler, hakları ödenmez ve talepleri karşılanmazsa madene el koyacaklarını bir kez daha ilan ederek tüm madenilere, kamuoyuna, üniversitelere, meslek odalarına, medyaya bir çağrı yaptı. Sendika açıklamasında "Günlerdir direniyoruz, kıdemimiz, ihbarımız, geçen yıldan kalan 15 günlük primimiz, maaşlarımız, promosyon haklarımız için bir kavga yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada işçiler olarak artık şunu görüyoruz; 5 parası olmayan Çinli bir mühendis Türkiye’deki bankalardan kredi alarak bu ocağı işleteceğini düşünüyor. O zaman buradaki yetişkin deneyimli mühendisinden işçisine, çavuşundan, teknikerine, 1243 madenci pekala Polyak madenciliği yönetebilir" denildi.

HİSSEYİ DEVRET

Madenciler, Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine, "Hisseyi devret, Kınık’ı terk et" diye seslendi.

İşçiler, madeni işletmelerinin kanundan ve alacaklarından doğan bir hak olduğunu ifade ederek "Bizim bu madenden 450 milyon alacağımız var işçiler olarak. Servisçiler ve nakliyecileri de koyunca madendeki ana sermaye, özsermaye işçilere ait. Kanundan doğan gerçeklik de bu. Dolayısıyla biz üreteceğiz, biz satacağız. Kendi paralarımızı tahsil edeceğiz. Sonraki sürece karar vereceğiz. Üreten biziz yöneten de biz olacağız" diye konuştu.

İşçiler, Pazartesi günü gece vardiyasında 1243 kişi bir araya gelerek sendikaları Bağımsız Maden İş ile beraber ilk yönetim toplantılarını gerçekleştireceklerini açıkladı.

SOMALILAR YÜRÜDÜ

Manisa Soma’da da Yeni Anadolu Madencilik işçileri, 8 aydır ödenmeyen prim ve maaşları için dün yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Somalı yurttaşlar da destek verdi. Haklarını istedikleri için önceki gün üretimi durduran yaklaşık 2 bin işçi, Atatürk Caddesi’nden Cengiz Topel Meydanı’na kadar yürüyerek ses yükseltti.

Yürüyüşe, kendileri de eylemde olan Soma Termik Santralı işçileri ile aileleri, sendika temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da destek verdi.

Yürüyüş boyunca işçiler, "Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Madenler vatandır, vatan satılmaz" sloganları attı. Yürüyüş sırasında, apartmanlardan alkışlarla destek veren halk da işçilere yoğun ilgi gösterdi.

İşçiler adına yapılan açıklamada, maaşların 8 aydır düzensiz yatırıldığı, toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği, şirkete malzeme alınmadığı için üretimin aksadığı belirtildi. Şirket yönetiminin, sendika yetkililerine, "Paramız yok, maaş yatıramıyoruz" dediği aktarılan açıklamada, işçilerin, kredi kartı borçlarını ödeyemedikleri, kredilerinin aksadığı ve aileleriyle birlikte mağdur oldukları ifade edildi.