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Madeni parayı yutan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yerde bulduğu madeni parayı yutan 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 23:02
  • Giriş: 01.02.2024 23:02
  • Güncelleme: 01.02.2024 23:02
Kaynak: İHA
Madeni parayı yutan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı


Olay, Baykoca Mahallesi Mimar Sokak’taki apartmanda meydana geldi. 7 yaşındaki Ahmet Eymen U., yerde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına atıp yuttu. Olayı gören ailesi çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Acilde yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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