Madenler ve oteller kentleri istila etti

Ülkenin dört bir yanı sermaye ve devlet eliyle talan ediliyor. Tüm yeşil alanlar betonlaştırılmak istenirken, bu projelere karşı pek çok noktada halk ve yaşam savunucuları direnişte. Ancak onların önüne de yüksek dava ve bilirkişi ücretleri sebebiyle çeşitli engellemeler çıkarılıyor.

Muğla Bodrum artık bir avuç zenginin elinde adeta can çekişi yor. Bir tarafta bitmeyen otel ve villa inşaatları diğer tarafta kenti örümcek ağı gibi çoğalan maden projeleri. Bodrum’un betonlaşması için yapılan hamlelerden sonuncusu Limak’tan geldi. Limak, Muğla’nın Bodrum ilçe sinde halk plajının bulunduğu yerde hazineden tahsisli orman arazisine otel yapmak istiyor. Şirket, Kızılağaç Köyü Gerenkuyu Mevkii’ndeki halk plajının bulunduğu yere 5 yıldızlı, 214 odalı oteli yapmak istiyor. İnşaat esnasında sorun yaşamamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur’ kararı çıkartan Limak’a, köylüler ve çevreciler dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde mahkeme sinde görülen davada karar 15 gün sonra açıklanacak.

Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde de yeni bir otel projesi için çalışma başlatıldı. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Bodrum Loft Turizm Konak lama Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Mevcut durumda 92 oda, 184 yatak kapasiteli 5 yıldızlı tesiste; bitişik parseldeki 2 bin 100 metrekarelik ek alan üzerine 12 oda, 20 yatak inşa edilecek. Ayrıca güneşlenme iskelelerine ilave 4 yatın yanaşabileceği iskeleler yapılacak. Bu alanın tahsisi ise şirkete Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu tarafından onaylandı.

Bugünün BirGün'ü

Bodrum Turgutreis’e bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanı Projesi devam ediyor. Odalar, sendikalar ve yaşam savunucuları, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Bodrum Kent Konseyi, Danıştay’ın karar vermemiş olmasına rağmen ihalesi tamamlanan projenin inşaatının sürmesine tepkili. Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde bulunan birinci ve ikinci derece doğal sit alanlarının koruma statüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düşürüldü. Koruma statüsündeki bu düşüş, bölgedeki doğal alanların yapılaşmaya açılması endişelerini beraberinde getirdi. Aynı böl gede Cengiz Holding ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait otel projelerinin bulunması, kararın rant projelerine alan açtığı yönünde eleştirilere neden oldu.

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İNŞAATLAR DURMUYOR

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e yaptığı açıklamada, ilçedeki talana dikkat çekti.

Mandalinci “Gelen turist havalimanından oteline bir saat iki saatte gidiyorsa bir daha gelmez. Koyunuz ne kadar güzel olsa da şehre geldiği zaman hafriyat kamyonları çalışıyorsa gelmez. Maalesef ana lokomotifimiz, turizmden balıkçılıktan gelen mirasımız inşaata kaydı. Çünkü pandemiden sonra arz talep dengesi bozuldu. Arz çok fazla arttı. İki üç yıldızlı oteller lojmanlara dönüştü. Turistik yatak kapasitesi 250 binden 130 binlere indi. Bu otellerin sahipleri para odaklı baktılar. İnşaat bize kaybettiriyor” dedi.

Tamer Mandalinci

Bodrum Belediye Başkanı

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HER YER HALKA KAPALI

Marmaris Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi Sözcüsü Halime Şaman, “Her yerin halkın kullanımına kapatıldığı bir süreç yaşıyoruz. Koylar, herkesin gözünü diktiği yerler oldu. Sanki büyük sermaye sahipleri buraya gelene kadar orada hayat yokmuşçasına marina yapmaya, otel yapmaya, betonlaştırmaya çalışıyorlar. Burada tam bir açgözlülük var. Onlar para kazanmaya çalışırken, biz yaşam alanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Ancak mahkemelerin bizlerin karşısına çıkardıkları paraları görünce anayasanın da nasıl çiğnendiğini görüyoruz. Sermaye sahipleri saldırırken bir yandan da hukukun önü kesiliyor. Yaşam alanlarımız böylece her anlamda yok ediliyor. Halkına karşı bir devlet yönetimi olur mu” dedi.

Halime Şaman

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HER KOYDA BİR TALAN

Muğla’nın bir diğer gözde bölgesi Marmaris’te benzer bir talan yaşanıyor. Kamuoyu önünde en bilinen talan örneği İçmeler’deki Sinpaş Kızılbük GYO projesi. Muğla 3. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz aylarda projeye verilen 17 ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi, iptal edilenlere ek olarak 16 tadilat ruhsatını da iptal etti. Sonrasında 25 yeni ruhsat daha düşürüldü. Belediye, proje için yıkım kararı aldı. Ancak inşaat faaliyetleri, tüm bu kararları hiçe sayarak devam ediyor.

Projeye yönelik tepkiler sürerken şirket bu kez denize yöneldi. “Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi” için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise mahkeme kararlarını göz ardı ederek proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Proje kapsamında toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanı üzerinde işlem yapılması planlanıyor.

Marmaris’teki talan Sinpaş’la sınırlı değil. Selimiye Koyu’nda yapılması planlanan ve geçen ay ÇED süreci başlayan 145 yat kapasiteli marinaya halk tepkili. Selimiye Koyu, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Alanı’nda yer alıyor.

Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi’nin (MUÇEV) Karacasöğüt Koyu’nda planladığı marina kapasite artırım projesinin ÇED süreci son aşamaya gelirken, bölge sakinleri yaşam alanlarını tehdit eden MUÇEV’e karşı buluştu. Karacasöğüt sakinleri ve yaşam savunucuları aynı projenin 3’üncü kez önlerine getirilmesine ve ÇED sürecine tepki gösterdi.

Karacasöğüt’te, Global Marin Sportif Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen “Yat yanaşma iskelesi ve Turizm konaklama tesisi” projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açılan dava sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi; Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Kent Politikaları Derneği tarafından Muğla Valiliği’ne açılan davada, projenin denizel alandaki kısmının tamamı 1.Derece Arkeolojik Sit alanında olmasına rağmen, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine vararak davayı reddetti.

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İSTANBUL’A İHANETİN ÖNÜ AÇILIYOR

İstanbul’un geleceğini geri dönülmez biçimde tehdit eden Kanal İstanbul projesine dair bir dava daha yargı tarafından reddedildi.

TMMOB’nin Kanal İstanbul’a ilişkin çevre düzeni plan değişikliğine karşı açtığı davada mahkeme, plan değişikliğinde kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırılık bulunmadığını iddia etti.

Dava dilekçelerinde Kanal İstanbul’un yaratacağı ekolojik yıkım net biçimde ortaya konulurken; Sazlıdere Barajı’nın yok olması, Terkos Gölü’nün tuzlu su tehdidi altına girmesi, Kuzey Ormanlarının ve tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasının, İstanbul’un akciğerlerinin ve su kaynaklarının sistematik biçimde tahrip edileceği anlamına geldiği vurgulandı. Ancak mahkeme davayı reddetti.