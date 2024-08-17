Madenlerin işgalindeki ilçe İliç

Anagold Madencilik’in işlettiği altın madeninde 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi liç yığınının altında kaldığı Erzincan’ın İliç ilçesi maden kuşatması altında. Bağıştaş köyü sınırlarında Discovery Madencilik’e verilen Taş Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi işletme izni büyük bir alanı etkileyecek. Divriği-İliç-Kemaliye ilçelerine kadar uzanan 660 bin metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 90 yıl boyunca devam etmesi planlanan izin ile birlikte köyün orman ve mera alanları zarar görecek, hayvancılık etkilenecek.

“Çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararına köy derneği ile yöre halkı tarafından itiraz edildi. Köylüler projenin iptali için dava açtı. Köylüler, topladıkları imzaları da Erzincan Valiliği’ne verdi.

PILINI PIRTINI TOPLAYIP GİDECEKLER

Ocağın yaşam anlarlarına yakın olması ve patlayıcı kullanılacak olmasından da endişe duyan köylüler, patlamalarla oluşan titreşim ve vibrasyon, toz, gürültü, hava kirliliği, rüzgar akımının bozulması, astım, alerji gibi hava yoluyla oluşan hastalıklar gibi pek çok olumsuz sonuç doğuracağını vurguladı.

Proje için kendilerinin görüşünün alınmadığı kaydeden köylüler, “Taşocağının faaliyete geçmesi halinde tarlalarımız zarar görecek, buğdayımız başak veremeyecek, arılarımız bal üretemeyecek, meyvelerimiz zehir ve toz toprakla kaplanacaktır. Keçimiz, ineğimiz, koyunumuz hemen köyümüzün dibindeki mera alanında yayılamayacak, bu zengin bitki örtüsünde besin ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır. Dinamit patlatarak her gün küçük depremler yaşayacağız. Hastalıklarından kurtulmak, temiz hava almak için, köylerimize dönen herkes, artık astım ve alerji gibi birçok hastalığı köylerimizde edinerek şehirlere dönecektir. Maden sahasının kurulacağı boğazdan rüzgar yerine toz, duman ve zehir esecektir. Discovery Madencilik buradan pılını pırtını toplayıp gidene kadar, maden ruhsatı iptal edilip tekrar mera alanı ilan edilene kadar, tüm civar köylerle birlikte vargücümüzle taşocağını yaptırmayacağız.”

Köylüler, proje alanında devlet yolu ve yüksek gerilim hattı geçmesi nedeniyle projenin devlete de zararı olacağını vurguladı.