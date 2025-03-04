Madımak için 33 günlük Adalet Nöbeti başlatıldı

Ahin ASLAN

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak ’ta gerçekleştirilen ve 33 sanatçı, aydın ve yazarın yakılarak katledildiği katliamda müebbet hapis cezası alan 17 kişinin tahliye edilmesini adalet nöbetiyle protesto edecek. Kararın alındığı derneğin genel merkez binasında “Haberin var mı? Sivas’ın katilleri serbest bırakıldı Madımak hala yanıyor!” pankartı asıldı.

Yapılan açıklamayla birlikte 33 gün boyunca sürecek olan adalet nöbetinin kararı da duyuruldu. Adalet nöbeti tüm şubelerde 33 gün boyunca Madımak’ta katledilen kişilerin isimleri verilerek sürdürülecek. Nöbetin ilk günü 12 yaşında katledilen Koray Kaya adına tutuldu.

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, failleri serbest bırakanların katiller kadar suçlu olduğunu dile getirerek, “Katliam sorumluların aramızda geziyor. Adalet sistemi baştan aşağıya doğru çökmüş durumda. Hukukun işlenmediği, adaletin sağlanmadığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Sivas için adalet sağlamayanlar hiçbir şekilde adaleti sağlayamazlar. Siz 33 insanı katleden katilleri serbest bıraksanız da zaman aşımına uğratmaya çalışsanız da biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bu insanlık davası, biz bitti demediğimiz sürece, adalet sağlandı demediğimiz sürece devam edecek” dedi.