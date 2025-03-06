Madımak insanlık davasıdır

Haber Merkezi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Madımak Katliamı faillerinin tahliyesini protesto etmek için başlattı, 33 gün sürecek adalet nöbetine, TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'dan destek geldi.

Madımak Katliamı davasında 17 kişinin tahliye edilmesi sonrası başlatılan nöbetin 3. gününde Asaf Koçak adına tutulan nöbette, CHP heyetini ağırlayan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, yaptığı açıklamada 2 Temmuz 1993'ten itibaren başlattıkları adalet arayışında sonuç bulamadıklarını kaydederek, "Yakanlar da aklayanlar da aynı. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Biz Sivas üzerinden bu topraklarda yaşanmış bütün katliamlarla yüzleşmek istiyoruz. O nedenle mücadelemiz bir insanlık mücadelesidir. Dava bir insanlık davasıdır. Özünde bir Alevi katliamı olan Sivas davası artık bir insanlık davası haline gelmiştir" dedi.

UTANÇ MÜZESİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, insanlık tarihinin görebileceği en utanç verici olanlardan birisinin Sivas’ta yaşandığını vurguladığı konuşmasında "Madımak’la yüzleşmeden o tarihten sonra yaşanan faili meçhullerle, katliamlarla yüzleşme şansımız ne yazık ki olmuyor. Sivas’ta 35 vatandaşımız kaybettik. Orası önce otel olarak devam etti sonra binanın adını bilim ve kültür merkezine çevirdiler. O binada bilimin b’sinden, kültürün k’sinden bahsetme şansımız ne yazık ki yok. Talebimiz orasının bir utanç müzesine çevrilmesidir. Hepimiz biliyoruz ki orası 32 yıl önce zaten utanç müzesi olmuştur. Bir gün gelecek o tabelada utanç müzesi yazacaktır" diye konuştu.

Sivas'ta adaletin yerini bulmadığını vurgulayan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da, "33 canımız için başlatılan bu nöbette sizlerle birlikteyiz. Adalet mücadelesinde yüreğinde Sivas’ın ateşi yanan tüm toplumla birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

LAİKLİK İÇİN, ADALET İÇİN

SOL Parti de nöbete destek için yaptığı açıklamada, "Madımak Katliamı'nın sorumluları, 33 insanımızın katilleri AKP iktidar tarafından serbest bırakıldı. İnsanlığa karşı işlenmiş bu suçu zaman aşımına uğratarak katilleri serbest bırakmak ortaklığın itirafından başka bir şey değildir. Madımak'ta ülkenin geleceğini ateşe vererek iktidara gelenlerin yarattıkları bu karanlık abluka mutlaka dağıtılacak. 33 canımızı katleden bu kötülük iktidarına karşı adalet nöbeti tutan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yanındayız. Laiklik için, adalet için hep beraber..." ifadelerini kullandı.