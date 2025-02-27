Madımak Katliamı davasında 17 kişi tahliye edildi!

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında Madımak Katliamı’nda çakmağı çakarak yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş’a tahliye yolu açan bir karar verdi. Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunis Karataş, "koşullu salıverme" hükümlerinden yararlanmak için başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Sivas İnfaz Hakimliği, ‘‘terör suçlusu’’ olduğu için Karataş’ın koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamayacağına karar verdi. Yunis Karataş, bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yunis Karataş’ın başvurusunu inceleyen AYM, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanamayacağı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının terör suçluları yönünden ölünceye kadar devam edeceği, ancak Karataş’ın ‘‘terör suçlusu’’ sayılamayacağı sonucuna vardı.

AYM'nin bu kararın ardından davada 32 yılın sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17'si tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sayısı 6'ya düştü.

"TAHLİYE YOLU AÇILDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AYM'nin iki yıl önce aldığı bu kararla 30 yıl tutukluluğunu dolduran hükümlüler için tahliye yolunun açıldığını belirtti.

CHP'li Karasu, sosyal medya hesabından bu tahliyelere tepki göstererek şöyle dedi:

''Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı’nda adalet beklerken bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor. Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) terörle mücadelede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç, suç tarihine göre 30-36 yıl sonra tahliye edilmelerine ilişkin kararı doğrultusunda; Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı.

2 Temmuz 1993’te yaşananları ‘terör eylemi’ olarak nitelendiren AYM, sanıkların herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarını tespit edememesi, bu mahkumların terör suçlusu sayılamayacaklarına hükmetti. Gerçek katiller yargılanmamışken, sanıklar birer birer affedilip salınırken, firariler yurt dışında cirit atarken susanlar, bütün bunlara göz yumup alkışlayanlar bize adalet dersi vermeye kalkmasın. Biz, hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bir iktidardan zaten adalet beklemiyoruz, o adaleti biz sağlayacağız. Elbet bu katliamın sorumluları, iktidarın aparatı olan yargıda değil, gerçek adalet önünde hesap verecekler. Ama tarih ve insanlık bu suçu işleyenleri, azmettirenleri asla affetmeyecek. Korkunç olan adaletsizliğin kendisi değil, ona sessiz kalmaktır. Biz insanlık ve adalet adına hiç susmayacağız, asla affetmeyeceğiz.''