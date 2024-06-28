Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tanıtılacak

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, Balıkesir Edremit'te bir tanıtım ve belgesel özel gösterimi programı düzenleyecek.

Sivas’ın merkezinde bulunan Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te katledilen 33 kişiyi geleceğe taşımayı amaçlayan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin tanıtımı Balıkesir’in Erdemit ilçesinde bulunan Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin tanıtımının ardından “Çok kötü bir şey oldu” belgesel filminin gösteriminin de yapılacağı etkinlik ücretsiz olarak düzenlenecek.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Edremit Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “33 Canımızı geçmişten bugüne getirmeyi başaran ve geleceğe taşımayı amaçlayan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin tanıtımı ve Çok Kötü Bir Şey Oldu ’ belgesel filminin gösterimi 30 Haziran Pazar Günü Saat:18.00 de Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde tanıtılacaktır” denildi.