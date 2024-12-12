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Madımak Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen yaşamını yitirdi

Madımak Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen yaşamını yitirdi. Eşi ozan Nesimi Çimen, Madımak Katliamı'nda hayatını kaybetmişti.

Güncel
  • 12.12.2024 11:38
  • Giriş: 12.12.2024 11:38
  • Güncelleme: 12.12.2024 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
Madımak Katliamı'ndan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen yaşamını yitirdi

Eşi, ozan Nesimi Çimen'i Madımak Katliamı'nda kaybeden, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen, yaşamını yitirdi.

Madımak Hafıza Merkezi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Eşi Nesimi Çimen'i Madımak Katliamı'nda yitiren, kendisi de katliamdan yaralı olarak kurtulan Makbule Çimen'i kaybetmiş olmanın acısını yaşıyoruz. Mücadelesi ve tanıklığı her zaman bizimle olacak. Devr-i daim, yıldızlar yoldaşı olsun" denildi.

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