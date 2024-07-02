Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında Düzce'de anma yürüyüşü

Sivas Katliamı'nın 31'inci yılında yaşamını yitirenler için KESK Düzce bileşenleri anma düzenledi.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatlarını kaybettikleri Madımak Katliamı’nın 31’inci yıl dönümünde yaşamını yitirenler, bugün Düzce'de anıldı.

KESK Düzce bileşenleri tarafından yapılan anma etkinliğinde şu ifadelere yer verildi:

"2 Temmuz 1993’te yaşanan Sivas Katliamı’ nın üzerinden 31 yıl geçti. 31 yıl önce Madımak Oteli’ne düşen ateş yüreğimizi dağlamaya devam ediyor.

Bundan tam31 yıl önce; günler öncesinden gazete yazılarıyla, hedef göstererek, provokasyonlarla katliamı hazırlayanlar aydınlarımızı, “yaşasın şeriat” sloganları eşliğinde, yakarak katletmiştir.

Ülkemizin aydınlık yüzü 33 canımızın bilime, aydınlığa, cumhuriyet fikrine, seküler yaşama düşman Ortaçağ zihniyetinin temsilcileri tarafından canice yakılarak aramızdan koparıldığı Sivas-Madımak katliamı ne ilk ne de son katliamdır.

Çünkü farklı inançları, kültürleri, kimlikleri bir zenginlik değil, tehdit olarak gören tekçi-otoriter zihniyet yeni katliamlara davetiye çıkarmaya devam etmiştir.

Yaşanan onca katliam gibi Sivas katliamının da gerçek sorumlularının açığa çıkarılıp hesap sorulması engellenmiştir.

Katliamda maşa görevini yerine getiren katiller bile siyasi iktidar tarafından kollanmıştır. Adresi, ikametgâhı belli olan firari sanıklar yıllarca bulun(a)mamış! Katillerin avukatları mevcut siyasal iktidar tarafından milletvekili yapılarak ödüllendirmiştir. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olamayacağı evrensel hukuk ilkesi ve bu ilkeye uygun olarak Türk Ceza Kanunu’nda yer alan düzenleme yok sayılmıştır. Katliamın firari sanıkları zaman aşımından yararlandırılmıştır.

Aradan geçen 31 yıla rağmen 33 insanımızın canice yakılarak öldürülmesine hala katliam demiyorlar. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliama “Sivas olayları”, katledilen insanlara “vefat edenler” demeyi sürdürüyorlar.

Sömürü, haksızlık ve hukuksuzluk üzerine kurulu yönetimlerini baskı ve zora dayanarak ayakta tutmaya çalışanlar toplumu daha fazla kutuplaştırmak, bölmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar.

Hayatımızın her hücresinin ülkeyi karanlığa boğmak isteyen gerici yobaz zihniyetle kuşatılmasına seyirci kalmamızı istiyorlar.

Aydınlıktan, bilimden, laiklikten, seküler yaşamadan vazgeçmemizi, iktidarlarına biat eden kullara dönüşmemizi istiyorlar.

Her geçen gün daha çekilmez hale gelen baskı, zor ve sömürü düzenine teslim olmamızı, insanlığa karşı işlenen katliamları unutmamızı bekliyorlar.

KESK olarak, otuz birinci yıl dönümü vesilesiyle, Sivas Katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetleyip yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anarken diyoruz ki:

Katliamlara, ölümlere alışmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Kutuplaştırma siyasetine karşı zenginliğimiz olan farklılıklarımızı ısrarla ve inatla koruyacağız.

Özgür, demokratik, laik bir ülkede barış içinde bir arada yaşam mücadelemize devam edeceğiz. Yaşadığımız katliamların hesabını barışın, kardeşliğin, emeğin ülkesini kurarak soracağız."