Madımak Katliamı'nın 32. yılında Bornova’da anma

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, 32 yıl önce Sivas’ta yakılarak katledilen, aralarında Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve aydınlarının da bulunduğu 35 kişi, katliamın yıl dönümünde anıldı.

Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki dönem CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in de katıldığı anma etkinliği Elahattin Demirbaş’ın kaleme aldığı 2 Temmuz Ozanlar Diyarı Oratoryosu ile başladı. Madımak Katliamı’nda öldürülen aydınların kısa hayat hikayelerinin tiyatral biçimde aktarıldığı etkinlikte izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Oratoryonun ardından Hüseyin Koçak’ın şefliğini üstlendiği koro Alevi deyiş ve türkülerini seslendirdi.

ÖMER EŞKİ: KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Türkiye’nin tarihi boyunca iki farklı çizginin mücadelesine tanıklık ettiğini dile getiren Başkan Eşki, “Bir yanda, 'Yâr’in yanağından gayrı her şeyde ortağız' diyen Şeyh Bedreddin’in, 'Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan' diyen Pir Sultan Abdal’ın, bilim için rasathane kuran Takiyüddin Efendi’nin Türkiye’si, diğer yanda onları idam edenlerin, seslerini susturanların, rasathaneyi topa tutanların Türkiye’si. Bugün de değişen pek bir şey yok. Bir tarafta Denizlerin, Yusufların, Mahirlerin Türkiye’si, diğer tarafta darbecilerin Türkiye’si var. Bu nedenle, direnmekten başka çaremiz, kazanmaktan başka yolumuz yok” dedi.

ANI VE ADALET PARKI

2 Temmuz’un hafızalarda yalnızca acıyla değil, adalet umuduyla da yer etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Eşki, “Bornova’da bir Anı ve Adalet Parkı yapılması yönünde Meclis’e önerge verdik. Keşke bu karar oy birliğiyle geçseydi, umudumuz daha da büyürdü. Maalesef yalnızca oy çokluğuyla kabul edildi. Yine de kararlıyız. Bu parkı Bornova Anadolu Lisesi’nin karşısına inşa edeceğiz. Çünkü bizim temel amacımız, adaletin yalnızca özlenen bir kavram değil, yaşamın içinde somut bir gerçek olmasıdır. Bu ülkede bir insanlık suçu zaman aşımına uğratıldı. Faillerin avukatları iktidar partisinden milletvekili oldu. ‘Zaman aşımı hayırlı olsun’ diyen bu zihniyete bu ülkeyi bırakmayacağız. Bu mücadele adaletle son bulacak, hep birlikte adalet içinde yaşayacağımıza inanıyorum. Dilerim, o güzel günleri birlikte kurarız” diye konuştu.

SINDIR: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Aradan uzun zaman geçmesine rağmen acıların hale taze olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanın ölümü, canı bedenden ayrıldığında değil, hatırası unutulduğunda gerçekleşir. Bu nedenle, kaybettiklerimizi asla unutmayacağız. Onlar, sonsuza kadar anılarımızda, yüreklerimizde ve daha adil bir geleceğe olan özlemimizde yaşamaya devam edecek”

ÇELİK: 2 TEMMUZ İNSANLIK TARİHİNE KARA BİR GÜN OLARAK KAZINDI

Madımak Katliamı’nı gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaşamadıklarını belirten Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şube Başkanı Barış Çelik, “2 Temmuz 1993, insanlık tarihine kara bir gün olarak geçti. Şiirleriyle barışı savunanlar, düşünceleriyle özgürlüğü haykıranlar o gün diri diri yakıldı. Pir Sultan’ın, Nesimi’nin, Hallacı Mansur’un yolundan yürüyenler susturulmak istendi ama başaramadılar. Çünkü biz hâlâ buradayız. Biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.