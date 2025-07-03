Madımak katliamında hayatını kaybedenler, Karabağlar’da anıldı

(İZMİR)- Madımak katliamında hayatını kaybedenler, Karabağlar’da düzenlenen törenle anıldı. Karabağlar Belediyesi tarafından Sıtkı Kürüm Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yer alan Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karabağlar Belediyesi, Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 35 aydın ve sanatçıyı Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı önünde andı. Programa, Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İlçe Başkanı Volkan Gürboga ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, Ehli Beyt İnanç Kültür ve Eğitim Vakfı Limontepe Cemevi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Merkez Şubesi Uzundere Cemevi, Karabağlar Erenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Yıldızeli Yusufoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu ile Avrupa Alevi Düşünce Derneği yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu yangın 32 yıldır sürüyor"

Anma programında konuşan Başkan Helil Kınay, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yalnızca insanların değil, umudun, geleceğin ve vicdanın da yakıldığını ifade etti. Aradan geçen 32 yıla rağmen adaletin sağlanamadığını vurgulayan Kınay, karanlığa karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi. İnsanlık suçlarında zaman aşımının söz konusu olamayacağını belirten Kınay, "Yanan sadece aydınlarımız değildi, yanan geleceğimizdi, umudumuzdu. Bu yangın 32 yıldır sürüyor. Sivas’ın hesabının hâlâ sorulamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldan sapmadan, bilimle, sanatla, eşitlikle ve özgürlükle bu karanlığa karşı duracağız. Karanlığa karşı aydınlığı, gericiliğe karşı bilimi, ayrımcılığa karşı kardeşliği savunacağız. Geleceği birlikte kuracağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Bugün buradayız ve her zaman burada olacağız" dedi.

"Sivas’ın hesabı sloganla değil, eğitimle sorulur"

Katliamın tanıklarından olan sanatçı Ali Mahzuni Şerif ise konuşmasında yaşadığı acıları ve tanıklığını paylaştı. O gün babası Aşık Mahzuni Şerif ile birlikte yola çıkacakken son anda başka bir konser programı nedeniyle yola geç çıktıklarını belirten Şerif, bunun bir tesadüf değil, verilmiş bir sadaka olduğunu dile getirdi. Karanlığın ancak bilimle ve Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle aşılabileceğini vurgulayan Şerif, "Sivas’ın hesabı sloganla değil, eğitimle sorulur" dedi. Birlik ve dayanışma çağrısı yapan Şerif, "Gökyüzüne sağlam bir ışığın çıkması için birbirimize daha sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Madımak, utanç müzesi olmalı"

İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Başkanı İnan Demirgıran da törende yaptığı konuşmada, Sivas Katliamı’nın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Adaletin hâlâ yerini bulmadığını dile getiren Demirgıran, Madımak Oteli’nin bir utanç müzesine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Demirgan, "2 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Karanfiller bırakıldı

Konuşmaların ardından Başkan Helil Kınay, protokol üyeleri ve katılımcılar, Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı’na karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri andı. Program, duygusal anlara sahne olan Geniş Merdiven grubunun müzik dinletisiyle sona erdi.