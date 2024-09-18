Madımak'ta katledilen Gülsün Karababa’nın annesi Sultan Karababa yaşamını yitirdi

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı’nda katledilen 33 kişiden biri olan Gülsün Karababa’nın annesi Sultan Karababa yaşamını yitirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sanatçı Zeynep Karababa'nın da annesi olan Sultan Karababa’nın cenazesi Sivas Divriği ilçesi Çamşıh Şahin Köyü’nden Ankara’ya getirilerek, kızının da yattığı Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SANATÇI BİR AİLENİN SANATÇI ÇOCUĞU

2 Temmuz Madımak Katliamı’nda katledilenler arasında yer alan Gülsün Karababa 1971 yılı doğumlu idi. O da arkadaşları ve dostları ile Sivas’a Pir Sultan Abdal anmalarına gitti ve dönemedi. Katliamda yaşamını yitirenler anısına oluşturulan sanal müze madimakmuze.com sayfasında, Gülsün Karababa için ayrılan bölümde tuttuğu günlüğe "Kendi kilidimi açacağım, kendimi aşacağım. Sıradan biri olmayacağım. Yarin yanağından gayrı her şey ortak" diye yazdığı belirtiliyor.

Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Gülsün, Çamşıh’ın tanınmış halk ozanlarından Mehmet Ali Karababa’nın kızı, kendisi de müziğe ve resim yapmaya hevesli. Ellerine bakarak, “Ellerim babamın ellerine benziyor” dediği belirtilen Gülsün’ü saz çalarken dinleyen babası Mehmet Ali Karababa’nın, “Kızım benden daha iyi saz çalacak” dediği de müzedeki bilgiler alarasında. Ancak Gülsün’ün resim sanatıyla daha çok ilgilendiği, tüm harçlığını kitaba ve resim boyasına harcadığına da yer veriliyor. Gülsün’ün hedefinin Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nü kazanmak olduğunun da vurgulandığı müzedeki tanıtımda, “Aydınlık Gazetesinin Karma Resim Sergisi’nde Gülsün’ün yapmış olduğu Nazım Hikmet Resmi de sergilenmişti” deniliyor.

EVLADININ ACISINI HEP YÜREĞİNDE TAŞIDI

Kızı Gülsün’den sonra hep hüzünlü ama davasını da sahiplenen Sultan Karababa, Metin Göktepe etkinliklerini de hep takip eder, anaların acılarının ortak olduğunu düşünürdü. Bembeyaz saçları, hüzünlü gözleri ile gittiği her yerde dikkat çeken Sultan Karababa’nın ölümü ani olduğu için de ailede ve çevresinde şok etkisi yarattı.

Sağlığı elverdiği her 2 Temmuz’da Sivas’ta Madımak önünde, 6 Temmuz’da da Karşıyaka’da anıtmezarda evlatlarının davasına sahip çıktı.

Sultan Karababa’nın cenazesi köyden getirilerek, 19 Eylül Perşembe günü 13.00-14.00 saatlerinde Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.