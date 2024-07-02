Madımak'ta katledilenler anılıyor: "Bu dava zamanaşımına uğrayamaz”

Sivas’ta 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı'nın 31’inci yılında hayatını kaybedenleri anma programı yürüyüşle başladı. PSAKD Sivas Şubesi’nin önünde toplanan kitle yürüyüşe başladı. Yürüyüşün ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu dava zamanaşımına uğrayamaz” dedi.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatlarını kaybettikleri Madımak Katliamı’nın 31’inci yıl dönümünde yaşamını yitirenler Sivas’ta anılıyor.

Anma programı sabah saat 09.00’da başladı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi’nin toplanan kitle yürüyüşe geçti.

Kortejin en önünde katliamda yaşamını yitirmelerin aileleri yer aldı.

Anmada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

Madımak Oteli'ne yürüyen kitle en çok “Sivas’ta yakanlar AKP’yi kuranlar" sloganı atıyor.

"BU DAVA ZAMANAŞIMINA UĞRAYAMAZ"

Yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bu dava zamanaşımına uğrayamaz” dedi.

Özel, "Bu davanın zamanaşımına uğratıldığını unutmayalım. Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur ve zamanaşımı olmaz. Biz hala umudumuzu koruyoruz. İstinafta bozma kararı bekliyoruz. Burada 31 yıl önce 15 bin kişi vardı ama çok azı ceza aldı" diye konuştu.