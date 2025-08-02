Madımak tutuklusu dahil 12 sanığın cezası affedildi

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Madımak hükümlüsü dâhil 12 mahkûmun kalan hapis cezalarını affetti.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası "sürekli hastalık hali"gerekçesiyle kaldırıldı. Cezası kaldırılanlar arasında FETÖ’den ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Mehmet Tunç, fuhuşa teşvik ve örgüt kurma suçlarından mahkûm Mahmut Altun, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve hürriyeti yoksun kılma gibi suçlardan hükümlü Mustafa Eğmen de yer aldı.

AF YETKİSİ TARTIŞMALI

Çıkartılan af kararını değerlendiren Tolga Şirin, "Bir süredir 'af' konusunda çalışan biri olarak şu beş notu düşmek isterim" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1. Cumhurbaşkanının "af" yetkisinin olup olmadığı tartışmaya açıktır.

2. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanına "sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma" yetkisi veriliyor. Bu maddede geçen "sürekli hastalık", "sakatlık" ve "kocama" kavramları ayrıntılı biçimde tanımlanmaya muhtaçtır. Keza bu yetkinin kullanılmasından önceki usuller de netleştirilmelidir.

3. Bu yetkiyle bir yargı kararına ve temel haklara etki edildiği için düzenleme (şu anda olduğu gibi genelgeyle veya CBK ile değil) kanunla yapılmalıdır.

4. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler için yargı denetimi açıldığı için, bu yetki kullanımına karşı dava yolları netleştirilmelidir.

5. Bu yetkinin kullanılması takdiri mi yoksa koşulları oluştuğunda zorunlu mu? Bu tartışmaya açık bir konu. Metnin değişen lafzı uyarınca bu husus yargısal olarak açıklığa kavuşturulmalıdır.

Öte yandan af kararına tepkiler de yükseldi. Sivas Katliamı hükümlülerinden Adem Kozu’nun kalan cezası affedilmesine tepki gösteren Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Sivas katliamı sanıklarına affın adı cezasızlık düzenidir" denildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise "Bu, suça ortaklıktır. Vicdansızlığa karşı adaleti ve insanlığı savunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.