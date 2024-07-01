Madımak’ta katledilen aydınlar anılacak: Hesabı sorulacak

Sivas’taki Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından yakılarak katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Hayatını kaybedenler, 2 Temmuz’un yıl dönümünde Sivas başta olmak üzere birçok kentte anılacak.

Haber Merkezi

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli’nde 33 aydının “Müslüman Türkiye” sloganları eşliğinde yakılarak katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Katliamda yaşamını kaybeden aydınlar, başta Sivas olmak üzere ülkenin dört bir yanında ve yurtdışında düzenlenecek olan törenlerle anılacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından Sivas’ta Madımak Oteli önünde gerçekleştirilecek olan anma törenine yapılan çağrıya SOL Parti de destek verdi. SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, “2 Temmuz unutulmayacak. Şeriata ve faşizme karşı laik demokratik Türkiye için birleşelim. 2 Temmuz’da Sivas’tayız” denildi.

DÖRT BİR YANDA ANILACAK

TKH tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yaşamını yitirenler dün için anma düzenlendi. Açıklamada, “Sivas’ı unutmadık, unutmayacağız. Sivas’ta yakanlara karşı, laiklik için yürüyoruz” denildi.

Adana Alevi Platformu ise bugün Türkmenbaşı Bulvarı’nda bulunan Madımak Parkı’nda anma töreni düzenleyecek. Törene ilişkin yapılan açıklamada, “Unutmadım, aklımda. 2 Temmuz 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde kaybettiğimiz canları anmak, onları unutmamak ve unutturmamak için bir araya geliyoruz” denildi.

İstanbul’un Silivri ilçesinde ise bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi, Madımak Katliamı’nın yıldönümünde Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelerek buradan sessiz bir şekilde Atatürk Anıtı’na yürüyecek.

Diğer anma etkinliklerinin bir kısmı ise şu şekilde:

Ankara: Mamak Belediyesi, bugün saat 18.30’da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde anma töreni düzenleyecek. Törende katliamda yaşamını yitirenlerin anısına “Doğmamış Menekşe’nin Dünü” belgeselinin gösterimi yapılacak.

İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği'nin katliamı 3 Temmuz’da düzenlenecek anma programı ile anacak. Etkinlik, saat 19.00’da Kültürpark İzmir Sanat

Merkezi’nde gerçekleşecek.

İngiltere/Londra: Britanya Alevi Platformu, Stoke Newington’daki Madımak Anıtı’nda 3 Temmuz günü saat 18.00’de düzenlenecek olan etkinlikle Madımak Katliamı’nın 31. yılında yaşamını yitirenler anılacak.

Madımak Oteli’nde 33 aydının gericiler tarafından katledilmesine ilişkin açılan davanın 14 Ağustos 2023’te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti davanın düşmesine karar vermişti. Karar, salonda bulunanlar tarafından protesto edilmişti.

Aynı zamanda katliamcıların avukatlığını yapan çok sayıda isim, AKP’den milletvekili, bakan veya yönetici oldu. İktidar, dava süresince Madımak Katlamı’nın faillerinin cezalandırılmasını engellemek için elinden geleni yapmıştı.