Madımak’ta katledilen aydınlar türkülerle anıldı

Haber Merkezi

Madımak Katliamı’nın 31. yılında, katliam sırasında hayatını kaybeden 33 aydın İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen etkinlikte türkülerle anıldı. Esenyurt Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde katledilen 33 aydın için Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde anma programı düzenledi.

Programa Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları, cemevi başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Katledilen 33 aydın türkülerle anıldı ve aydınların hayatını anlatan sunum yapıldı.

“Sivas'ta yanan insanlar; kendi kişisel çıkarları için orada değil, çocuklarımız daha güzel, daha aydınlık bir ülkede yaşasınlar diye oradalardı” diye konuşan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Sivas'ta yakılan 33 canımızın acısıyla, bu acıyı paylaşarak gelecekte daha aydınlık bir Türkiye yaratmak için buradayız” ifadelerini kullandı.