Madımak’ta katledilen Thuys anısına ‘Uzak Diyarlar’

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gericilerin gerçekleştirdiği Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden tek “yabancı” olan Hollandalı üniversite öğrencisi Carina Cuanna Thedora Thuys’un anısına yazılan şiiri Musa Eroğlu okudu.

Övünç Ezgi Yılmaz tarafından yazılan “Uzak Diyarlar” şiirinin müziği ise Ahmet Özgül’e ait. ASC Prodüksiyon tarafından yayınlanan eser 1 Mayıs’ta çıktı.

Halk müziğinin sembol isimlerinden Musa Eroğlu tarafından okunan şiirin dizeleri şöyle:

“Uzak diyarlardan mı geldin, Ak ciğalım, telli turnam, Yollarına güller serdim, Pirden selam mı getirdin bana, Yabancı değilsin bu topraklara, Nelere tanıksın kim bilir, nelere neden aklıma bir aşk düşürürsün, neden, Sen dededen kalma bir nişansın sen, Bir aşinalık gökyüzünde sana karşı, Pervaz döner, pervaz vurur telli turnalar, Nesil ayrıcalığı yapmadan, O sensin işte, o sensin, Sevgi kalesisin sen, Aşılmaz dağların hüzünlü sesisin, Değişmeyen bir hakikatsin sen, Pir Sultan gibi ezgi ezgi, Yürekten bir türküsün sen, Selam olsun tüm canlara, Selam olsun tüm canlılara, Selam olsun.”

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Kültür Antropolojisi bölümü son sınıf öğrencisi olan Carina Cuanna Thedora Thuys, Türkiye üzerine bir araştırma hazırlamak amacıyla Türkiye’ye gelmişti. Katliam sırasında 23 yaşında olan Thuys, Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ni izlemek ve araştırma yapmak üzere Sivas’ta bulunuyordu.