Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg ve 3 aktivist, İsrail'den sınır dışı edildi

İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek ve insani yardımları engellemesini ifşa etmek amacıyla yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail güçlerinin silahlı baskınıyla gözaltına alınan Madleen gemisinde bulunan 4 aktivist, İsrail'den sınır dışı edildi.

Greta Thunberg ve beraberindeki 3 aktivist, Fransız uçağıyla İsrail'den sınır dışı edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg'in uçağa bindirildiğini gösteren bir fotoğrafı "Greta Thunberg az önce İsrail'den İsveç'e Fransa üzerinden giden bir uçakla sınır dışı edildi" mesajıyla paylaştı.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYORDU

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyordu.