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Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, Almanya'ya sınır dışı edilecek

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu'nun, İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği kaydedildi.

Güncel
  • 12.06.2025 09:27
  • Giriş: 12.06.2025 09:27
  • Güncelleme: 12.06.2025 09:34
Kaynak: DHA
Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, Almanya'ya sınır dışı edilecek
Fotoğraf: DHA

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı aktivist Hüseyin Şuayb Ordu'nun, bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

YASEMİN ACAR'IN DURUMU BELİRSİZ

Açıklamada, ayrıca Türkiye kökenli Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği aktarıldı.

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