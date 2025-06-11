Madleen gemisine adını veren kadın

BirGün Kadın Kolektifi

Gazze’ye insani yardım taşırken İsrail tarafından alıkonulan ve 12 aktivistin bulunduğu Gazze’ye insani yardım taşıyan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’ın, Türkiye'den Şuayb Ordu'nun, Almanya'dan Yasemin Acar'ın da bulunduğu 12 uluslararası aktivistin yer aldığıÖzgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Madleen” adlı gemi, İsrail güçleri tarafından alıkonuldu, aktivistler İsrail tarafından kaçırıldı. Uzun zamandır Gazze'ye insani yardımların ulaşmamasına dikkat çeken, insani yardım taşıyan geminin ismi, Gazze'nin bilinen tek kadın balıkçısı olan Madleen Kulab’dan geliyor.

FİLİSTİN’DEKİ TEK KADIN BALIKÇI

Al Jazeera’dan Maram Humaid ve Simon Speakman Cordall’ın haberine göre, Madleen Kulab, 30 yaşında, dört çocuk annesi bir kadın. Ayrıca Filistin’de balıkçılık yapan tekkadın. Genç yaşlardan itibaren balıkçılık yapan Kulab, Gazze sahilinde babasıyla birlikte, İsrail ablukasına ve askerlerin baskısına rağmen yıllarca denize açıldı. Zamanla hem yerel halk hem de uluslararası dayanışma grupları tarafından tanınır oldu. Balıkçılıkla ailesini geçindiren Madleen, sadece balık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda mevsimlik deniz ürünleri de pişirip satıyordu. Ancak savaş, bu yaşamı kökten değiştirdi. 2023 yılının Kasım ayında İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında babasını kaybeden Kulab, o sırada neredeyse doğuma hazırdı. Ailesiyle birlikte sürekli yer değiştirmek zorunda kaldı; Han Yunus’tan Refah’a, oradan Deyr el-Belah ve Nuseyrat’a… En sonunda, Ocak ayında İsrail ordusunun kısıtlı dönüş izni vermesiyle, ağır hasar görmüş evlerine geri döndüler.

Madleen ve eşi Khader’in balıkçı tekneleriyle birlikte, balıkçılık ekipmanlarını sakladıkları depo da İsrail tarafından yok edildi. Üstelik, bir zamanlar hemen her gün tükettikleri balık, artık nadiren bulunabilen ve çok pahalı hale gelen bir gıda maddesi durumunda.

Doğumu ise savaşın en zor anlarından birinde gerçekleşti. Tıbbi desteğin yokluğunda dünyaya gelen bebeğiyle birlikte bir sığınakta, yerde, battaniyesiz uyumak zorunda kaldı.

ADIM DENİZLERDE YAŞAYACAK

Madleen, adını taşıyan gemiden haberdar olduğunda, duygulandığını ve büyük bir sorumluluk hissettiğini dile getiriyor. “Bu benim için bir gurur aynı zamanda Gazze’deki sessizliği kırmak isteyenlerin cesaretini de gösteriyor” diyor.

İsrail’in tüm engellemelerine karşın Madleen’e göre asıl mesaj çoktan verilmiş durumda: “Bu bir umut mesajı. Teknemi bombalayabilirler ama adım denizlerde yaşamaya devam edecek.”