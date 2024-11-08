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Madonna'dan Donald Trump'a: "Tecavüzcü ve yobaz"

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna, ABD'nin yeni Başkanı için "hüküm giymiş suçlu, tecavüzcü ve yobaz" dedi.

Dünya
  • 08.11.2024 16:48
  • Giriş: 08.11.2024 16:48
  • Güncelleme: 08.11.2024 17:09
Madonna'dan Donald Trump'a: "Tecavüzcü ve yobaz"

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Madonna, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a sert eleştirilerde bulundu.

Instagram hesabından “Fuck Trump” yazan bir pastanın fotoğrafını paylaşam Madonna, hikayesinde “Hüküm giymiş bir suçlunun, tecavüzcünün, yobazın ekonomi için iyi olduğu gerekçesiyle ülkemizi yönetmek üzere neden seçildiğini anlamaya çalışıyorum?” ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ilk döneminde göreve başlamasının hemen ardından başkent Washington’da düzenlenen Kadın Yürüyüşü’ne de katılan Madonna, “Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüğünü” söylemişti.

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