MADO’nun 35 kişinin ölümünden sorunlu tutulan ortakları, Erdoğan ve Aliyev’e dondurma kesti

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş''taki Azerbaycan Mahallesi'nde "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni’ne" katıldı.

Anadolu Ajandı törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dondurma yediği görüntüleri servis etti. Erdoğan ile Aliyev’e dondurmayı, Manolya Sitesi davasının sanıkları Atilla Kanbur ile Mehmet Sait Kanbur’un sunduğu görüldü.

22,5 YIL HAPİS CEZASIYLA YARGILANIYORLAR

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada, A Blok'un altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı bunun da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi ise 22,5 yıla kadar hapsi istenen ve aynı zamanda MADO’’nun da ortağı olan Atilla Kanbur ile Mehmet Sait Kanbur. Sanıkların ilk bilirkişi raporuna itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Yeni raporda da ilk rapordakine benzer ifadeler yer aldı, Atilla Kanbur ile Mehmet Sait Kanbur’un da yıkımdan sorumlu olduğu vurgulandı ancak Kanbur buna rağmen tutuklu yargılanmadı.