MADO’nun ortağı tutuştu, beni tutuklamayın diye dilekçe verdi

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde, Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı.

Açılan davada, binanın yıkımına neden oldukları belirtilen MADO’nun ortakları Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapisleri istendi.

Bilirkişi raporunda, MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un ait olan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı ve yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

Ancak sanıkların ilk rapora itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Yeni raporda da ilk rapordaki rapora benzer ifadeler yer aldı.

KAÇMADAN TUTUKLAYIN!

Manolya Sitesi’nde babası ve kız kardeşi ile enkaz altından sağ çıkan, annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede sanıkların kaçmadan tutuklanmasını talep etti.

"TUTUKLAMAYIN" DİYE DİLEKÇE VERDİ

MADO’nun ortağı Atila Kanbur ise avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, “Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması talebinin reddedilmesini” istedi.

BİR AY ÖNCE ERDOĞAN İLE POZ VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım 2024’te partisinin il kongresi ve deprem konutları teslim töreni için Maraş’a gitti. Aynı gün Maraş’tan ayrılan Erdoğan’ı, havaalanından deprem davası sanığı da olan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur uğurladı.

AKP’Yİ DESTEKLİYORLAR

Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti.