MADO’nun patronu şikâyetçi olmuştu: "Ben bu davadan ancak ölünce vazgeçerim"

Deprem davası sanığı olan MADO’nun patronu Atila Kanbur, yıkımından sorumlu tutulduğu Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden ve kendisi de enkazdan yaralı olarak çıkarılan avukat Mustafa Müdüroğlu’nu savcılığa şikâyet etti.

Müdüroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Annemi kaybettiğim ve enkazından çıktığım, yani direkt olarak mağduru olduğum Manolya Apartmanı’nın davasındaki haksızlığa isyan ettiğim için, sanıklardan Atila Kanbur beni onlarca sayfa dilekçe yazarak savcılığa şikâyet etti” dedi.

“Şunu da belirteyim, ben bu adalet arayışı yoluna çıkarken yolumun çok zorlu olacağını, karşımdaki kişilerin MADO’nun sahibi olması sebebiyle biliyordum” diyen Müdüroğlu şunları söyledi:

“Defalarca anonim hesaplardan tehdit edildim ama korkmadım, bu defa da yargı yoluyla beni sindirmeye çalışıyorlar. Duruşma sırasında söylemiştim buradan da söyleyeyim; ben bu davadan ancak ölünce vazgeçerim. Bir deyişte de denildiği gibi dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.”

NE OLMUŞTU?

Depremde Maraş’taki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur yıkımdan sorumlu tutuldu.

İki sanığın “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur bilirkişi raporlarına rağmen tutuksuz yargılanıyor ve Mayıs ayında yurtdışı çıkış yasakları da kaldırıldı. Atila Kanbur’un, Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden ve kendisi de enkazdan yaralı olarak çıkarılan avukat Mustafa Müdüroğlu’ndan şikâyetçi oldu.

Atila Kanbur, avukatı Mustafa Kemal Bali aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, depremzede Müdüroğlu’nun 30 Mayıs 2025 tarihinden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisine yönelik hakaret ve iftira suçları ile adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarını işlediğini öne sürdü. Savcılık dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık soruşturma izni verirse Müdüroğlu hakkında soruşturma yürütülmesinin ve yargılanmasının önü açılacak.