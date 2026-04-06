Mado’nun patronundan depremzedeye tehdit

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden 3 yıl geçti, adalet hala sağlanamadı. Birçok deprem davası üç yıldır sürerken Maraş’taki Manolya Sitesi davası bir tehdide sahne oldu.

Manolya Sitesi’nin yıkımına, ortakları arasında Mado’nun sahibi olan Kanbur ailesinin de bulunduğu Tarhanacı Kafe’deki tadilatın neden olduğu iddia ediliyor.

Davada tutuksuz yargılanan Mado’nun sahipleri Atilla ve Mehmet Sait Kanbur’un, defalarca AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği biliniyor.

Davanın 31 Mart 2026’da görülen son duruşmasında, savcının ve depremzedelerin "tutuksuz sanıklar için adli kontrol talebi" reddedildi. Mahkeme, görevden çekildiklerini bildiren bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duruşmada, Manolya Sitesi’nde ailesini kaybeden depremzede avukat Mustafa Müdüroğlu’nun tehdit edildiği ortaya çıktı. Avukat Müdüroğlu, duruşma zaptına geçmediğini belirttiği olaya dair bir tutanak tuttu. Müdüroğlu, hazırladığı tutanakta sanık Mehmet Sait Kanbur tarafından tehdit edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş Barosuna bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın 31 Mart 2026 tarihli duruşmasında, duruşma bitiminde salondan ayrılmaya hazırlanırken sanıklardan Mehmet Sait Kanbur önümü keserek, ‘G...tünden şeyler uyduruyorsun. Bir gün tersime gelince ne olacak göreceksin’ sözleriyle şahsıma yönelik hakarette bulunup beni açıkça tehdit etmiştir. Yaşananları duruşmada dile getirince sanık Kanbur salon dışına çıkarılmıştır. Yaşanan bu tehdit ve hakaret olayı duruşma zaptına işlenmediği için kendim kayıt altına aldım." Avukat Müdüroğlu, sanık Kanbur hakkında suç duyurusunda bulundu.

***

Muhabir Notu:

Hukuksuz bir şekilde ve sadece gazetecilik yaptığım için cezaevine atıldım. Bu haberi de tutuklu bulunduğum cezaevinde kaleme aldım. Nerede bulunursam bulunayım başta depremzedeler olmak üzere haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayan, adalet mücadelesi yürütenlerin yanında yer almaya devam edeceğim.