MADO’nun sahiplerini kaçmadan yakalayın!

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde, Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada, iki blokun yıkımından altı sanık sorumlu tutuldu ve yargılama başladı.

Bilirkişi raporunda, kalitesiz beton ve demir kullanıldığı, A Blokun altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı, B Blokun altındaki Haşiroğlu Tarhana isimli dükkanın ilave asma kat yaptırdığı ve bunların da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

TÜM SANIKLAR DIŞARIDA

Ali Rıza Eren, Atila Kanbur, Faruk Çiftaslan, Mehmet Sait Kanbur, Mümtaz Eren ve Osman Polat Yalçın isimli altı sanığa, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi ve 22,5 yıla kadar hapisleri istendi.

Ancak 35 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmalarına karşın altı sanık da tutuksuz yargılanıyor. Sadece, müteahhit Osman Polat Yalçın bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldı, sonra tahliye edildi. Diğer beş sanık gözaltına dahi alınmadı.

MADO’NUN SAHİPLERİ

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi olan, ilk duruşmaya katılmadıkları için ikinci duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan sanıklardan Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un 22,5 yıla kadar hapisleri isteniyor. MADO'nun da sahibi olan bu isimler AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

YENİ RAPORA GÖRE DE SUÇLULAR

Sanıkların ilk rapora itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Yeni raporda da ilk rapordaki rapora benzer ifadeler yer aldı. Raporda, “Müteahhit, statik fenni mesulü ve aynı zamanda statik proje müellifi Osman Polat Yalçın, bina kullanım aşamasında yapının davranışını olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler ve eklemeler yapmaları sebebiyle de sanıklar Ali Rıza Eren, Atila Kanbur, Faruk Çiftaslan, Mehmet Sait Kanbur, Mümtaz Eren'in asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir” denildi. Ayrıca belediyenin de tali kusurlu olduğu vurgulandı.

KAÇMADAN TUTUKLAYIN!

Manolya Sitesi’nde babası ve kız kardeşi ile enkaz altından sağ çıkan, annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede “İlimiz ve depremden etkilenen diğer 10 ilde yapılan yargılamalar sırasında özelikle bir başka deprem davasının sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yurtdışı çıkış yasağı olmasına rağmen kaçak ve firari olması düşünülecek olursa dosyadaki sanıkların yurtdışına kaçması noktasında maddi olanaklarının oldukça yüksek olması ve yurt dışına kaçma şüphelerinin bulunması sebebi ile mahkemenizden tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ediyoruz” dedi.

BİR AY ÖNCE ERDOĞAN İLE POZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım 2024’te partisinin il kongresi ve deprem konutları teslim töreni için Maraş’a gitti. Aynı gün Maraş’tan ayrılan Erdoğan’ı, havaalanından deprem davası sanığı da olan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur uğurladı.

AKP’Yİ DESTEKLİYORLAR

Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti.