MADO’nun yandaş sahipleri korundu!

Deprem felaketinin üzerinden 22 ay geçse de açılan davalarda adalet sağlanmıyor. Bunun örneklerinden birine 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi davasında imza atıldı. 6 Şubat 2023’teki depremde, Maraş’ın Onikişubat İlçesindeki 2 bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. Açılan davada, 2 blokun yıkımından altı sanık sorumlu tutuldu ve yargılama başladı.

Bilirkişi raporunda, kalitesiz beton ve demir kullanıldığı, A Blokun altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı, B Blokun altındaki Haşiroğlu Tarhana isimli dükkanın ilave asma kat yaptırdığı ve bunların da binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı.

TÜM SANIKLAR DIŞARIDA

Ali Rıza Eren, Atila Kanbur, Faruk Çiftaslan, Mehmet Sait Kanbur, Mümtaz Eren ve Osman Polat Yalçın isimli altı sanığa, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi ve 22,5 yıla kadar hapisleri istendi. Ancak 35 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen altı sanıkta cezaevinde değil. Sadece, müteahhit Osman Polat Yalçın bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldı, sonra tahliye edildi. Diğer beş sanık gözaltına dahi alınmadı.

MADO’NUN SAHİPLERİ

Yıkımda etkisi olduğu belirtilen Tarhanacı Kafe’nin sahibi olan, ilk duruşmaya katılmadıkları için ikinci duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan sanıklardan Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur isimleri dikkat çekici. 22,5 yıla kadar hapisleri istenen iki isim AKP’ye yakınlığıyla bilinen MADO’nun da sahibi.

Maraş’ın ünlü iş insanları olarak bilinen Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur’un sahibi olduğu MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014 yılında MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AKP’ye destek vermişti. Manolya Sitesi’nin davasının üçüncü duruşması ise 14 Kasım Perşembe günü Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

KANBUR’LARI KİM KORUYOR?

Manolya Sitesi’nde babası ve kız kardeşi ile enkaz altında sağ çıkan, annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu BirGün’e yaptığı açıklamada, “A Blokun altında bulunan Tarhanacı Kafe, depremde B Blokun üzerine devrildi. Böylece iki blokta yıkıldı ve annemin de aralarında yer aldığı 35 kişi hayatını kaybetti. Tarhanacı Kafe’nin tabla kestiği anlaşıldı. Kendilerine ait olan daireyi dükkan ile birleştirdiler. Ancak MADO’nun sahibi olan bu iki şahıs haftada bir gün karakola gidip imza bile atmıyor. Adli kontrol kararı sadece yurt dışına çıkış yasağı olarak verildi. Duruşmalarda sanıklar ne sorulursa sorulsun ‘bilmiyoruz’ diyorlar. Suçtan kaçmaya yönelik ifadeler kullandıklarını görüyoruz. 35 kişi yaşamını yitirdi ve cezaevinde olan bir kişi dahi yok. Ayrıca Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur ilk duruşmaya da katılmadılar. Bu insanların cezaevine girmeme nedeni siyasi güçleri midir? diye sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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KURALAR ÇEKİLDİ EVLER ORTADA YOK

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerin ardından kuraları çekilen Malatya Ören’deki ağır hasarlı ve orta hasarlı bina sahipleri, konutların ve alt yapı çalışmalarının bitirilmemesi üzerine evlerine yerleşemedi. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Ören Mahalle Muhtarı Aydın Kaya "Yüzde 90’dan fazlası bitmiş bir durumda. Bütün gecikme Fırat Elektrik ve MASKi’ye bağlı. Bunlar ne kadar çok önceden yapılırsa vatandaş da evine girmesi o kadar erken olur" dedi. Depremlerin ardından ağır hasarlı ve orta hasarlı bina sahipleri için 26 Ekim’de 3’üncü hak sahipliği kurası çekildi. Kura sonrası anahtarlarını teslim almak isteyen yurttaşlara konutlar ve alt yapıları henüz bitirilmediği için anahtarları teslim edilmedi. 287 konut kurasının çekildiği Ören Mahallesi sakinleri kanalizasyon, elektrik, su deposu ve diğer altyapılarının henüz yapılmadığını belirterek en erken 2 ay sonra konutlarına kavuşabileceklerini düşünüyor.