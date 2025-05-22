Madra için el ele deme vakti

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Değirmenbaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nurol Holding bünyesinde yer alan TÜMAD Madencilik Şirketi'nin Madra Dağı’nda siyanür kullanarak altın ve gümüş madeninde kapasite artımına gitmek istemesine yönelik, halkın katılım toplantısı 27 Mayıs günü saat 10.30'da yapılacak.

Yaşam savunucuları, toplantı öncesi tüm kurum ve kuruluşlara destek vermesi yönünde çağrıda bulunarak "Madra için el ele deme vakti. İtirazlarımızı yükseltmeli ve susmamalıyız. Ancak bunu birlikte başarabiliriz" dedi.

İÇME SUYU KİRLENECEK

Burhaniye Çevre Platformu yaptığı açıklamada, TÜMAD Altın ve Gümüş Madeni'nin kapasite artışına gittiği anımsatılarak "TÜMAD Altın Madencilik, Burhaniye içme suyu kaynağı olan Düdüklü suyuna sadece 2.5 kilometre mesafede olup, TÜMAD ÇED alanı içerisinde ve yakınında bulunan bir çok makro ve mikro dere havzaları, yeraltı ve yüzey suları, madenin ağır metalleri ile yıllardır kirletilmekte" dedi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜMAD, 57 L/sn olan su ihtiyacının karşılanması için, başta Burhaniye ilçesi içme suyu kaynağı olan Düdüklü Suyu kaynağı olmak üzere, 6 adet su kaynağını kullanmaktadır. Bölgede madende ruhsat alanı ve etkilenme alanı içerisinde köyler ve tek geçim kaynağı hayvancılık olan yöre halkının meralar vardır. Uzunluğu değişken, sürekli ya da mevsimlik akan akarsular olan 4 makro havza (Susurluk, Kuzey Ege, Gediz ve Marmara) ile 4 adet mikro havza ve çeşmeler bulunmaktadır. ( Akpınar, Yahu, Madra ve Karadere Mikro Havzası ) TÜMAD’ın, yaşadığımız coğrafyanın ekosistemi üzerindeki yıkıcı faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve durdurulması için; başta Balıkesir milletvekilleri olmak üzere; Körfez bölgesindeki tüm belediye başkanlarını, tüm siyasi partileri, tüm dernekleri, tüm sendikaları, meslek örgütlerini, platformları, çocuğuna, torununa temiz bir çevrede sağlıklı bir yaşam hakkını miras bırakmak isteyen tüm halkımızı tarihe not düşmek adına; kapasite artışı ile ilgili İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi’nde 27 Mayıs tarihinde saat 10.30 da yapılacak olan halkın katılım toplantısına çağırıyoruz. Bugün Madra için el ele deme vakti. İtirazlarımızı yükseltmeli ve susmamalıyız ! Ancak bunu birlikte başarabiliriz. Yoksa her birimiz ayrı ağaçta asılı kalırız."