Madra için el ele deme vakti
Balıkesir İvrindi'de TÜMAD'ın altın ve gümüş madeninde kapasite artımına gitmek istemesine halk tepkili. Burhaniye'nin içme suyunun kirleneceğini belirten yaşam savunucuları, 27 Mayıs salı günü yapılacak olan halk katılım toplantısına çağrı yaptı.
Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Değirmenbaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nurol Holding bünyesinde yer alan TÜMAD Madencilik Şirketi'nin Madra Dağı’nda siyanür kullanarak altın ve gümüş madeninde kapasite artımına gitmek istemesine yönelik, halkın katılım toplantısı 27 Mayıs günü saat 10.30'da yapılacak.
Yaşam savunucuları, toplantı öncesi tüm kurum ve kuruluşlara destek vermesi yönünde çağrıda bulunarak "Madra için el ele deme vakti. İtirazlarımızı yükseltmeli ve susmamalıyız. Ancak bunu birlikte başarabiliriz" dedi.
İÇME SUYU KİRLENECEK
Burhaniye Çevre Platformu yaptığı açıklamada, TÜMAD Altın ve Gümüş Madeni'nin kapasite artışına gittiği anımsatılarak "TÜMAD Altın Madencilik, Burhaniye içme suyu kaynağı olan Düdüklü suyuna sadece 2.5 kilometre mesafede olup, TÜMAD ÇED alanı içerisinde ve yakınında bulunan bir çok makro ve mikro dere havzaları, yeraltı ve yüzey suları, madenin ağır metalleri ile yıllardır kirletilmekte" dedi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TÜMAD, 57 L/sn olan su ihtiyacının karşılanması için, başta Burhaniye ilçesi içme suyu kaynağı olan Düdüklü Suyu kaynağı olmak üzere, 6 adet su kaynağını kullanmaktadır. Bölgede madende ruhsat alanı ve etkilenme alanı içerisinde köyler ve tek geçim kaynağı hayvancılık olan yöre halkının meralar vardır. Uzunluğu değişken, sürekli ya da mevsimlik akan akarsular olan 4 makro havza (Susurluk, Kuzey Ege, Gediz ve Marmara) ile 4 adet mikro havza ve çeşmeler bulunmaktadır. ( Akpınar, Yahu, Madra ve Karadere Mikro Havzası ) TÜMAD’ın, yaşadığımız coğrafyanın ekosistemi üzerindeki yıkıcı faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve durdurulması için; başta Balıkesir milletvekilleri olmak üzere; Körfez bölgesindeki tüm belediye başkanlarını, tüm siyasi partileri, tüm dernekleri, tüm sendikaları, meslek örgütlerini, platformları, çocuğuna, torununa temiz bir çevrede sağlıklı bir yaşam hakkını miras bırakmak isteyen tüm halkımızı tarihe not düşmek adına; kapasite artışı ile ilgili İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi’nde 27 Mayıs tarihinde saat 10.30 da yapılacak olan halkın katılım toplantısına çağırıyoruz. Bugün Madra için el ele deme vakti. İtirazlarımızı yükseltmeli ve susmamalıyız ! Ancak bunu birlikte başarabiliriz. Yoksa her birimiz ayrı ağaçta asılı kalırız."
SUSMAK YOK
Şirketin Altın madeninin kapasite artışına gitmesi nedeniyle, Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenlerinin ve bölge çevre örgütlerinden Bergama Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Artur Çevre Platformu ve Polen Ekoloji’nin katılımıyla geçen günlerde Burhaniye Alevi Kültür Derneği’nde bir toplantı yapıldı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada "TÜMAD'ın kapasite artışına karşı çıkmak, insani, vicdani ve hukuki bir tutumu gerektirir. Ve hepimiz orada anayasanın bize verdiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı talebiyle orada olacağız. Sermayenin doğa katliamına seyirci mi kalacağız? Havamıza, toprağımıza ve suyumuza sahip çıkacağız, Susmak yok, itirazımızı yine ve yeniden yükselteceğiz" denildi.