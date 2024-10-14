Madrid'de on binler yüksek kiraları protesto etti: Eğer örgütlenirsek…

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, makul konut hakkı ve adil kira fiyatları talebiyle yürüyüş yaptı.

“Bitti. Kiraları düşürelim” sloganı altında bir araya gelen 39 kolektifin düzenlediği gösteride, sosyal demokrat hükümetten yüksek kiralara karşı acil önlem almasını istendi.

Eylem ve yürüyüşte konut ve barınma hakkının evrensel bir hak olduğu vurgulandı, acil bir çözüm beklendiği kaydedildi.

Madrid konut kiralarında dünyanın en pahalı kentlerinden. 75 metrekarelik orta büyüklükte bir dairenin kirası 1.530 Euro civarında. Artan kiralar nedeniyle gençler ayrı evlere çıkamıyor, aileleriyle yaşamak zorunda kalıyor.

YÜKSEK KİRALARA KARŞI GREVE

Protestoda yapılan konuşmalarda kira grevinin desteklenmesi çağrısı yapıldı, "O kadar çok kişiyiz ki, eğer örgütlenirsek herhangi bir mülk sahibinden çok daha fazla güce sahip oluruz" denildi. Yürüyüşte, “Yüksek kiraları durdurun”, “Siz rantiyeciler teröristlersiniz”, “Kira grevine ihtiyacımız var, genel greve ihtiyacımız var”, “Evleri tahliye etmekten utanın” gibi sloganlar atıldı.

İspanya'nın başkentinde protesto çağrısı yapan gruplar arasında 300 mahalle derneğini bir araya getiren Madrid Mahalle Dernekleri Federasyonu (Fravm), Comisiones Obreras ve UGT sendikaları, kiracı ve öğrenci sendikaları, İpoteklerden Etkilenen İnsanlar (PAH) gibi kuruluşlar var.

GENÇLER EN ÖN SAFLARDA

Protestolara özellikle gençler öncülük ederken kira artışlarından bıkan gençler öfkelerinin simgesi olarak anahtarlıklarını sallayarak gösterdi. Madrid’in en popüler caddesi Gran Vía'daki yürüyüş sırasında yürüyüşe katılan kitle hep birlikte anahtarlıklarını sallayarak yapılan zamlara ve pahalılığa tepki gösterdi.

El Pasi’teki habere göre küçük bir odaya 525 euro ödeyen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Nayelhi Avilés bu durumun kentte yaşamasını ve okumasını imkansız kılmaya başladığını söyledi.

BANKALAR GASBEDİYOR

Aktör Juan Diego'nun hazırladığı manifestoda, "Uzun bir süredir, bu temel yaşam hakkının bankalar, büyük şirketler ve spekülatörler tarafından gasp edildiğini, kiracıların mağdur edildiğini görüyoruz" dendi. Manifestoda bankalara, büyük şirketlere ve konut sahiplerine karşı kiracılar için konut hakkının savunulması talep edildi. Yerel ve merkezi yönetimlerin barınma sorununa karşı duyarsızlıkları kınandı.

Hükümet protesto eylemine 22 bin kişi katıldığını iddia etse de mahalle dernekleri federasyonuna göre 400 bin, kiracılar birliğine göre ise 100 bin kişi eylem katıldı.

EYLEMLER YAYILACAK

Gösteri, on yıl önce mortgage krizinden etkilenenler tarafından gerçekleştirilen gösterilerden bu yana Madrid'de düzenlenen en büyük eylem oldu. Madrid’den önce İspanya’nın diğer şehirlerinde de kiracılar sokaklara çıkmıştı.

20 Nisan'da Kanarya Adaları’nda, 25 Mayıs'ta Mallorca'da, 8 Haziran'da Barselona'da, 29 Haziran'da Malaga'da on binlerce kişi meydanlarda yürümüştü.

Madrid’teki kira protestolarının cumartesi günü Valencia’da, Pazar günü de Kanarya Adaları'nda devam ettirileceği kaydedildi.

Daha önce pek çok Avrupa ülkesinde de kiracılar ve konut mağdurları protestolar gerçekleştirilmişti. Özellikle Almanya’nın başkenti Berlin’de kitleler yüksek kira fiyatlarına karşı çeşitli eylemler düzenliyor.