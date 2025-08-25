Madrid'de orman itfaiyecileri süresiz grevlerine tekrar başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de orman itfaiyecileri maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle süresiz grevlerine tekrar başladı.

Madrid Özerk Yönetimi Orman İtfaiyecileri (BRIF) 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yaptıkları grevi taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamamasından dolayı süresiz olarak bugün yeniden başlattı.

Madrid'deki orman itfaiyeciliği hizmetinin sözleşmeli yüklenici kamu şirketi Tragsa, sözleşme sorununun çözülmesi için 28 Ağustos'ta Madrid Özerk Yönetim Hükümeti ile bir kez daha masaya oturacağını duyurdu.

TALEPLERİ NELER?

Orman itfaiyecilerinin bağlı olduğu işçi sendikaları (Firet, UGT, CGT), 2008'den bu yana değişmeyen toplu iş sözleşmesinde düzenleme ve maaş artışının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki statüde iyileştirmeler talep ediyor.

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti, 2026 yılı başında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni toplu sözleşmede BRIF'in bütçesinde 4 milyon euroluk bir artış, iyileştirmeler ve personel alımı vadediyor.

Grev dolayısıyla orman itfaiyecileri yüzde 80 kapasiteyle asgari hizmet veriyor. Ağustos ayı başından bu yana orman yangınları ile mücadele eden İspanya'da itfaiyecilerin çalışma koşulları da sıklıkla polemik konusu oldu.

Aylık ortalama 1200-1300 avro maaş aldıkları belirtilen itfaiyeciler, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda ve hayatlarını riske atarak çalıştıklarını söylüyor.

İspanya'da bu yıl büyük çoğunluğu ağustos ayından olmak üzere 400 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

Ülkenin kuzey bölgelerinde (Galiçya, Kastilya ve Leon) halen 15 noktada alevler devam ederken, Leon'da 10'dan fazla köy tedbir amaçlı boşaltılarak 700 kişi geceyi dışarıda geçirdi.