Madrid’de patlama: 1 ölü, 25 yaralı

İspanya’nın başkenti Madrid’in Vallecas semtinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, polis olayın nedenini araştırıyor.

Dünya
  • 14.09.2025 12:16
  • Giriş: 14.09.2025 12:16
  • Güncelleme: 14.09.2025 12:18
Kaynak: DHA
Madrid’de patlama: 1 ölü, 25 yaralı
Fotoğraf: DHA

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’in güneyindeki Vallecas semtinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Acil servis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğunu aktardı.

İtfaiyecilerin patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığından şüphelendiği, ancak polisin patlamanın nedenini hala araştırdığı kaydedildi.

