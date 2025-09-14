Madrid’de patlama: 1 ölü, 25 yaralı
İspanya’nın başkenti Madrid’in Vallecas semtinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, polis olayın nedenini araştırıyor.
Kaynak: DHA
Acil servis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğunu aktardı.
İtfaiyecilerin patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığından şüphelendiği, ancak polisin patlamanın nedenini hala araştırdığı kaydedildi.