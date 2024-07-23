Maduro: Aşırı sağcılar seçime gölge düşürüyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aşırı sağcıların ülkede 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçimine "gölge" düşürdüğünü belirtti.

Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro, Nueva Esparta eyaletine bağlı Porlamar kentinde, partisi tarafından organize edilen mitingde halka seslendi.

Maduro, ülkesindeki aşırı sağcıların pazar günü yapılacak seçimlere gölge düşürmeye çalıştığını belirterek, halktan provokasyona gelmemesini istedi.

Güvenlik güçlerinin şiddet eylemleri ve enerji santrallerine yönelik olası saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini vurgulayan Maduro, "Halka zarar vermek için yaptıkları son hata olur. Yeter artık. Venezuela'nın barış, ekonomik büyüme ve refaha ihtiyacı var." ifadesini kullandı.