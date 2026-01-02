Maduro'dan ABD ile olası bir anlaşmanın müzakere edilmesine yeşil ışık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna demeç veren Venezuelalı lider, ülkesiyle ABD arasında uyuşturucu kaçakçılığı konusunda olası bir anlaşma için yeşil ışık yaktı.

Maduro, ABD hükümetinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

"Ne arıyorlar? Tehdit, yıldırma ve güç kullanarak kendilerini dayatmak istedikleri açık" şeklinde konuşan Maduro, Washington ve Caracas yönetimlerinin "eldeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" ifade etti.

Maduro, Venezuela'nın "ABD'nin istediği zaman, yerde ve şekilde" petrol yatırımlarına hazır olduğunu da aktardı.

ABD'nin geçen hafta Venezuela topraklarında bulunan bir limana uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlemesini teyit edip edemeyeceği sorusunu ise Maduro, "Bu konuyu birkaç gün içinde konuşabiliriz" şeklinde yanıtladı.

Venezuela'da uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir limana düzenlenen saldırıyı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü öne sürülmüştü.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.