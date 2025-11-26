Maduro'dan ABD'ye "Simon Bolivar"lı yanıt

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Maduro, ABD'nin artan tehditlerine dikkati çekerek ulusal savunmada hataya yer olmadığını dile getirdi.

Maduro, "Cumhuriyet olarak varoluş açısından belirleyici bir dönemeçten geçiyoruz. Sivil, siyasi, asker ya da polis fark etmeksizin kimse için mazeret yok. Vatan en büyük çabayı ve fedakarlığı talep ediyor. Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülke topraklarının her karışını emperyalist tehditlere karşı koruyacaklarını belirten Maduro, "Bu gökyüzünün altında, yüce İsa Mesih'in huzurunda yemin ediyorum ki Venezuela'nın zaferi için, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim" diye konuştu.

Özgürlük kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını kalabalığa gösteren Maduro, "Onu 200 yıl sonra, halkları özgürleştiren, bağımsızlaştıran enerjisi ve gücüyle teslim alıyorum. Bu, tüm Güney Amerika'nın zaferinin kılıcıdır" dedi.

Konuşmasının ardından Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürüdü.

Kendisine İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de eşlik etti.

Kalabalık, yürüyüş boyunca Maduro'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.