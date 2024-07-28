Maduro: Dünyadaki en sağlam seçim sistemine sahibiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyadaki "en sağlam" seçim sistemine sahip olduklarını söyledi.

Maudro, ülkede bugün gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimi nedeniyle başkent Karakas'ta, uluslararası gözlemcilerle bir araya geldi.

Dünyadaki en sağlam seçim sisteminin Venezuela'da olduğunu savunan Maudro, sonuçların kazananı belirleyeceğini ifade ederek, halkın tercihine saygı duyulmasını istedi.

Maduro, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin verilmemesine ilişkin, "Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu hususta tek yetkilidir. Gözlemcileri davet etme yetkisine sadece onlar sahiptir. Hiçbir şey yasaların üzerinde olamaz, yasalara saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.

Venezuela halkı, bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.