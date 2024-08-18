Maduro: Edmundo Gonzalez, Venezuela'dan kaçmaya hazırlanıyor

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi sonrası olaylar devam ederken iktidar partisi destekçileri Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te toplandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Sarayı bahçesindeki destekçilerine yaptığı konuşmada, ülke genelinde 100'den fazla kentte vatan için insanların yürüdüğünü belirtti.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştiren Maduro, "Venezuela'dan kaçmaya hazırlanıyor. "Biletlerini hazırlamış ve Miami'ye gidiyor. Neredesin, seni korkak?" ifadesini kullandı.

Maduro, "faşizm" ve "nefret" suçlarıyla mücadele için Ulusal Meclis'ten ihtiyaç duyulan yasaların çıkartılmasını talep ederek, "Venezuela kurumlara ve barışa saygılı bir ülke olmalıdır. Venezuela'da arzu ettiğimiz geleceği inşa etme hakkını kazandık. Dünyada kimseye tavsiyede bulunmuyorum, herkes kendi ülkesini nasıl yöneteceğini bilir. Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

MACHADO: ZAFERİMİZİ KABUL EDİN

Caracas'taki Las Mercedes semtinde destekçilerine seslenen muhalif lider Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre seçimi yüzde 67 ile kendilerinin kazandığını iddia etti.

Machado, halktan barışçıl şekilde protestolarına devam etmesini isteyerek, "Egemenliğin üstünde hiçbir şey yoktur ve Venezuela halkı tercihini yaptı. Dünya ve Venezuela'daki herkes Gonzalez'in zaferini kabul etsin" diye konuştu.

VENEZUELA'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Venezuela Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.