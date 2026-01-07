Maduro ile ilgili "Güneşler Karteli" suçlaması: İddianamede sadece 2 kez atıf yapıldı

ABD'nin 3 Ocak sabahı Venezuela'ya saldırarak devlet başkanı Maduro'yu esir almasının yankıları sürerken aynı akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği suçlamalar da tartışılıyor.

Maduro pazartesi günü ilk duruşmaya çıktı ve suçlamalar yüzüne okundu. ABD yetkilileri tarafından Pazartesi günü eski Venezuela cumhurbaşkanı aleyhine sunulan iddianamede, Trump yönetimi tarafından yakın zamana kadar sürdürülen beş yıl önceki suçlama artık yer almıyor.

Le Monde'un haberine göre 2020 yılında, ABD savcıları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "Cartel de los Soles" (Güneşler Karteli) isimli bir uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin lideri olmakla suçladı.

O dönemki iddianamede, Maduro'nun bu suç örgütünün liderliğini bizzat üstlendiği ve özellikle Honduras üzerinden ABD'ye binlerce ton uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olduğu iddia edildi. İddianamede “kartel” terimi 32 kez geçti.

Temmuz 2025'te ABD Hazine Bakanlığı, varlığını iddia ettiği bu karteli "terör örgütleri" listesine dahil etti. Ağustos ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, “Güneşler Karteli'nin lideri”nin tutuklanmasına yol açacak bilgiler için verilen ödülü 50 milyon dolara (42,7 milyon avro) yükseltti. ABD Başsavcısı Pam Bondi, o dönemde “Maduro'nın dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri” olduğunu öne sürdü.

SADECE 2 KEZ ATIF YAPILDI

Donald Trump da ülkesinin hiçbir sömürgeci amacını gizlemediği tarihî basın toplantısında aynı iddiaları dile getirdi. Ancak yargılamanın dayanağı olarak yazılan iddianamede, "Güneşler Karteline" sadece iki kez atıf yapılıyor.

Venezuela lideri, “komplocularıyla işbirliği yaparak, yasadışı yollarla elde ettiği yetkisini ve yozlaştırdığı kurumları kullanarak binlerce ton kokaini ABD'ye nakletmekle” suçlanmaya devam ediyor. Ancak, bu kötü şöhretli kartel artık sadece “Cartel de los Soles olarak anılan, üst kademedeki kişiler tarafından yönetilen bir patronaj sistemi” olarak tanımlanıyor.

Birçok uzman, "Güneşler Kartline" yapılan atıfta şaşkınlıklarını dile getirerek bunun tam anlamıyla bir suç örgütü olmadığını ve bu nedenle Nicolas Maduro'nun lideri olmasının pek mümkün olmadığını belirtti.