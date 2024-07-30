Maduro mazbatasını aldı: Venezuela'da karşı devrimci darbe yapılmaya çalışılıyor

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Nicolas Maduro mazbatası aldı. Maduro yaptığı açıklamada, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor" dedi. Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti. Ülkede seçim sonuçlarına ilişkin protestolarda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti.

Başkent Karakas'taki CNE merkezinde düzenlenen törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi katıldı.

Seçimden zaferle ayrılan Maduro'ya mazbatası CNE Başkanı Elvis Amoroso tarafından takdim edildi.

Maduro konuşmasında, faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük" diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik planlanan hiçbir saldırıya tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela'da bu kez anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret ne faşizm ne yalan ne de manipülasyona izin verilecek" dedi.

Maduro, kendisine yönelik geçen mayıs ayından bu yana 5 suikast girişiminin planlandığını ve bunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Uluslararası gözlemcilere de teşekkür eden Maduro, Venezuela'nın demokrasiye ve hukuka daima önem verdiğini söyledi.

MUHALET LİDERİ MACHADO: SEÇİMİ BİZ KAZANDIK

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık" ifadesini kullandı.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

PROTESTOLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.