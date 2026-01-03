Maduro'nun eşi Cilia Flores Kimdir? Hayatı, Siyasi Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler

Cilia Adela Flores de Maduro, Venezuela siyasetinin en dikkat çeken isimlerinden biridir. Uzun yıllar boyunca ülke politikasının merkezinde yer alan Flores; milletvekilliği, Ulusal Meclis Başkanlığı, Procuradora General görevleri ve Venezuela’nın “ilk kadın Meclis Başkanı” olmasıyla tarihe geçmiştir. Aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun eşi olarak bir dönem ülkenin “birinci leydisi / primera combatiente” unvanını taşımıştır.

CİLİA FLORES’İN HAYATI VE EĞİTİMİ

15 Ekim 1956’da Venezuela’nın Tinaquillo kentinde doğan Cilia Flores, hukuk eğitimi alarak avukat oldu ve özellikle ceza ve iş hukuku alanında uzmanlaştı. 1990’lı yıllarda siyasi hareketlerin içinde aktif rol aldı ve Hugo Chávez döneminde önemli görevler üstlendi.

CİLİA FLORES’İN SİYASİ KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

Milletvekilliği ve Parlamento Görevleri

2000 yılından itibaren farklı dönemlerde Ulusal Meclis’te milletvekili olarak görev yaptı. Hem Caracas hem Cojedes hem de ulusal liste üzerinden parlamentoya seçildi. Parlamento içerisinde Parti gruplarında önemli roller üstlendi.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanlığı

2006 yılında Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı seçilen Cilia Flores, bu göreve gelen ilk Venezüellalı kadın oldu. Mecliste yürütülen önemli yasama süreçlerinde aktif rol oynadı.

Procuradora General Görevi

2012 yılında Venezuela Procuradora General görevine getirildi ve görevini 2013 yılına kadar sürdürdü. Bu süreçte kamu kurumlarında hukuksal süreçlerin yürütülmesinde önemli rol oynadı.

Birinci Leydi / Primera Combatiente Dönemi

Nicolás Maduro’nun 2013 yılında devlet başkanı seçilmesiyle birlikte resmi protokole göre Venezuela’nın birinci leydisi oldu ve bu görevini yıllarca sürdürdü. Aynı zamanda aktif bir siyasi figür olarak meclis çalışmalarını ve parti içi görevlerini yürütmeye devam etti.

CİLİA FLORES’İN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER (ÖZET TABLO)

Görev Dönem Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı 2006 – 2011 Procuradora General 2012 – 2013 Birinci Leydi / Primera Combatiente 2013 – 2026 Ulusal Meclis Milletvekili Farklı dönemlerde

CİLİA FLORES’İN ÖZEL HAYATI

Cilia Flores iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Walter Ramón Gavidia Rodríguez ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Daha sonra uzun yıllar birlikte olduğu Nicolás Maduro ile 2013 yılında evlenmiştir.

Cilia Flores kimdir?

Cilia Flores, Venezuela’da uzun yıllar milletvekili, Ulusal Meclis Başkanı, Procuradora General ve birinci leydi olarak görev yapmış bir hukukçu ve siyasetçidir.

Cilia Flores hangi görevlerde bulundu?

Ulusal Meclis Başkanlığı, Procuradora General, Ulusal Meclis Milletvekilliği ve Venezuela’nın birinci leydeliği görevlerinde bulunmuştur.

Cilia Flores’in eğitimi nedir?

Caracas’taki Universidad Santa María’da hukuk eğitimi almış ve ceza ile iş hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Cilia Flores Nicolás Maduro ile ne zaman evlendi?

İkili yaklaşık iki on yıl süren birlikteliklerinin ardından 2013 yılında evlenmiştir.

Cilia Flores, Venezuela siyasetinin en uzun soluklu ve en etkili kadın figürlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Hem yasama organındaki liderliği hem de devlet kademelerindeki görevleriyle ülke siyasetinde güçlü bir iz bırakmıştır. Siyasi geçmişi, üstlendiği roller ve kamu yaşamındaki etkinliği nedeniyle halen ulusal ve uluslararası alanda yakından takip edilen bir isim olmaya devam etmektedir.