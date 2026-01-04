Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Maduro'nun kaçırıldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 80 kişi yaşamını yitirdi

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin Venezuela'ya saldırısında can kaybı 80'e çıktı.

Dünya
  • 04.01.2026 23:40
  • Giriş: 04.01.2026 23:40
  • Güncelleme: 04.01.2026 23:49
Maduro'nun kaçırıldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 80 kişi yaşamını yitirdi
ABD, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak'ta Maduro'yu kaçırmak için saldırı düzenlemişti.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği ve artabileceği belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, Maduro'nun kaçırıldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, tam sayı vermese de ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı maddeleri, uluslararası hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini söylemişti.

BirGün'e Abone Ol