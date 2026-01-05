Maduro'nun yerine gelen Delcy Rodriguez, yemin ederek göreve başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının yankıları sürerken, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Karakas’ta düzenlenen törenle anayasa üzerine yemin ederek ülkenin yeni başkanı oldu. Yemin töreni, Ulusal Meclis’te milletvekilleri ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rodríguez, Venezuela’nın egemenliği ve anayasal düzenine vurgu yaparak, ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahalelere karşı duracaklarını ifade etti. Yeni dönemde devlet kurumlarının işleyişinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirten Rodriguez, hükümetin siyasi ve ekonomik istikrarı korumayı hedeflediğini söyledi.